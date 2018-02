Bar in musica con Alice Testa

Alice Testa in concerto al B.A.R. Marianna pepè

Dopo un inizio strepitoso, gli aperitivi del b.a.r. continuano con una carissima amica. L'avvolgente voce di Alice Testa ci catturerà mercoledì 21/02 alle 19:30.

Alice Testa ha collaborato con alcuni tra i migliori jazzisti italiani come Marcello Tonolo, Danilo Memoli, Giancarlo Bianchetti, Michele Calgaro, Michele Polga, David Boato, Tommaso Cappellato, Matteo Alfonso, Enrico Tommasini, Andrea Marcelli, Carlo Canevali, Michele Manzo, Lorenzo Conte, Francesco Geminiani, Nico Menci, e artisti stranieri come Tino Derado e Kyle Poole.

Si è esibita nei principali jazz club italiani, dal Torrione (FE) al Panic (VI), e ha partecipato ai festival di Vicenza Jazz, Lagarina Jazz, Dolomiti SkiJazz, JazzBythePool Festival, Friuli-Venezia-Giulia ‘Blues in Villa’ Festival. All’estero ha tenuto concerti in Francia e in Germania.