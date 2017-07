"Banditaliana": live pop-folk-jazz a Campo Marzo di Vicenza

Giovedì 27 luglio alle 21.15 a Vicenza in Campo Marzo la formazione "Banditaliana" si esibirà in concerto per il secondo appuntamento con la rassegna "World Music Live Festival 2017", promosso dall’associazione Trait d’Union. Dal caleidoscopio di suoni di Banditaliana nasce una musica senza frontiere, fresca e solare, innovativa ma legata alle proprie radici, una sintesi di ampio respiro tra forme e riti della tradizione toscana, profumi mediterranei, improvvisazioni jazz e canzone d’autore.

Composizioni originali, virtuosismi strumentali, preziosi incastri ritmici ed arrangiamenti raffinati costituiscono la cifra stilistica del gruppo, che nel corso degli anni si è imposto come una delle formazioni più interessanti nel panorama internazionale della world music ed ha riscosso un grande successo in tutta Europa e in Canada dove ha partecipato ad alcuni tra i più importanti folk&jazz-festival. L'evento è inserito all’interno del cartellone di eventi “L’Estate a Vicenza 2017” a cura dell’assessorato alla crescita. Ingresso libero. Prossimi appuntamenti: Giovedi 3 agosto Les Poules a’ Coulin (Canada) - Domenica 6 Agosto Alvaro Quiroga (Colombia). Informazioni: www.framevolution.com

BANDITALIANA.Il progetto Banditaliana è fondato da Riccardo Tesi, compositore di fama internazionale, considerato uno dei musicisti più audaci e autorevoli della nuova scena europea che vanta collaborazioni variegate, dalla musica etnica (E.Ledda, Justin Vali, Kepa Junkera; J.Kirkpatrick, P.Vaillant al jazz (G.Mirabassi) alla grande canzone d’autore (I.Fossati, F.De Andrè, G.M.Testa). Dall’esordio nel 1992 gli elementi portanti della band sono Maurizio Geri, voce solista e chitarrista funambolico il cui stile fonde le tematiche legate alla musica mediterranea con l’improvvisazione swing-manouche, Claudio Carboni, sassofonista dotato di un fraseggio secco e preciso, cresciuto nella migliore tradizione del liscio e il percussionista Gigi Biolcati, a suo agio nella musica etnica e nel jazz.

GLI ALBUM. Ha al suo attivo 3 album: il primo Banditaliana del 1998, prodotto da Stefano Melone (collaboratore di Ivano Fossati), ha ottenuto ampi consensi dalla stampa specializzata di tutto il mondo ed è stato eletto album dell’anno dal referendum di Folk Bullettin. Il secondo, Thapsos del 2000, è stato eletto disco del mese da Jam e Rockstar, in Francia ha ricevuto il “Bravo” di Trad Magazine, “Choc de la Musique” e la segnalazione di Repertoire. Il terzo, Lune del 2004 (Edizioni del Manifesto) con la partecipazione di M.Fadda alle percussioni, D.Mencarelli al contrabbasso, M.Guerrini alle tastiere, P.Vaillant al mandolino, il quartetto d’archi Archea e gli ospiti speciali Ginevra di Marco e Francesco Magnelli (ex CSI e PGR), ha ottenuto nel 2005 il Premio Città di Loano per la musica tradizionale italiana come "miglior album italiano di world music".

COLLABORAZIONI. Numerosi sono i musicisti che hanno collaborato nei dischi e nei concerti di Banditaliana: G.Mirabassi al clarinetto, Daniele Sepe al sax, Claudio Fossati alla batteria, Silvano Lobina e Daniele Mencarelli al basso, Damiano Puliti al violoncello, le voci di Nando Citarella, Lucilla Galeazzi, i Fratelli Mancuso e Ginevra di Marco, Carlo Muratori per i testi di alcune canzoni, Francesco Magnelli al piano, Marco Fadda e Valerio Perla alle percussioni.

PREMI. Nel 2001 Banditaliana è stata eletta miglior live band dalla rivista specializzata tedesca Folker. Nel 2002 in Canada si è piazzata al sesto posto nella Top Ten di CKUA Music Network e in Inghilterra è stato l’unico gruppo italiano in lizza per i World Music Awards della BBC. Nel 2004 ha trionfato al Mantova Music Festival classificandosi al primo posto sia per il miglior repertorio che per la migliore interpretazione nella categoria “Proposte del festival”.

ELENCO CONCERTI