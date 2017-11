"Ballbreaker": tributo agli AC/DC all'Enjoy Club

Sabato 4 novembre alle 21 all'Enjoy Club di Torri di Quartesolo si esibirà il gruppo vicentino "Ballbreaker" per il tributo live agli AC/DC proprio a pochi giorni dalla scomparsa di George Young, il fratello di Angus e Malcolm nonché producer (oltre che bassista aggiunto) di classici come "High Voltage" e "T.N.T."

La serata in onore del celebre gruppo australiano prevede una scenografica ricca di effetti speciali, come la campana di Hells Bells, il "Muro di Marshall" e assordanti cannoni a grandezza originale. Una scaletta di oltre 2 ore percorrerà l’intera carriera degli AC/DC, dai grandi successi ai brani per i fan più accaniti per un evento memorabile.

Info: Enojy Club 375.5636136 - www.enjoyclubvicenza.it - FB: @enjoyclubvicenza

ELENCO CONCERTI