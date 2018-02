Balkan & Gipsy Night: Ajde Zora e Bin Bum Balaton al CSC di S. Vito di Leguzzano

BALKAN & GIPSY NIGHT

AJDE ZORA - Milica Polignano: voce / Giulio Gavardi: chitarra, saz e sax / Micol Tosatti: violino / Giorgio Marinaro: basso

Francesco Mattarello: fisarmonica / Francesco Prearo: batteria e percussioni

Ajde Zora sorge dall’incontro di cinque musicisti con la cantante serba Milica Polignano. Con lei nasce l’idea di estendere il repertorio tradizionale balcanico affiancandovi movimentati e malinconici pezzi della tradizione rom dell’est Europa.

Il gruppo reinterpreta musiche gitane di Serbia, Macedonia, Russia e Ungheria, brani in cui l’energia e la passionalità della musica popolare si sprigiona tra frenetiche danze e struggenti ballate.

Nel corso degli anni Ajde Zora ha portato la musica balcanica in numerosi locali e festival, nazionali e internazionali, e ha avuto il piacere di collaborare con Erhan Veliov, trombettista della leggendaria Original Kočani Orkestar di Naat Veliov.

https://it-it.facebook.com/AjdeZora/ - http://www.ajdezora.com/

BimBumBalaton - Il set miscela le sonorità balcaniche tradizionali con il balkan beat che ha sfondato in Europa, il reggae della migliore specie, il folk, la world music, l'electro più ricercata e per finire la tradizione italiana, con viscere del sud e del nord più profondo.



Il nome del progetto è l’unione delle parole “BIM BUM”, Il suono che usano i bambini per giocare (parte anche del nome di un programma televisivo degli anni '80) e “BALATON” lago in Ungheria che affascinava molto i componenti del progetto (lago visitato tra l’altro due anni dopo la nascita appunto di BBB).

Soundcloud: // https://soundcloud.com/bimbumbalaton - Facebook: // https://www.facebook.com/bimbumbalatonproject