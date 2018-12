Balkan & gipsy night - ajde zora

Una carovana musicale per esplorare i Balcani, attraverso danze frenetiche e ballate struggenti delle popolazioni gitane che da secoli vi dimorano.



Milica Polignano: voce Giulio Gavardi: chitarra, saz e sax Micol Tosatti: violino



Giorgio Marinaro: basso Francesco Mattarello: fisarmonica Francesco Prearo: batteria e percussioni



Ajde Zora sorge dall’incontro di cinque musicisti con la cantante serba Milica Polignano. Con lei nasce l’idea di estendere il repertorio tradizionale balcanico affiancandovi movimentati e malinconici pezzi della tradizione rom dell’est Europa. Il gruppo reinterpreta musiche gitane di Serbia, Macedonia, Russia e Ungheria, brani in cui l’energia e la passionalità della musica popolare si sprigiona tra frenetiche danze e struggenti ballate. Nel corso degli anni Ajde Zora ha portato la musica balcanica in numerosi locali e festival, nazionali e internazionali, e ha avuto il piacere di collaborare con Erhan Veliov, trombettista della leggendaria Original Kočani Orkestar di Naat Veliov.