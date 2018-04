BACK IN BLACK - Party Rock al Totem con i Ballbreaker Live

Siete pronti a sfoggiare il vostro vero ROCK STYLE?

Dress Code nero, Tacchi a spillo, anfibi, jeans strappati, t-shirt glitterate, eleganti giacche in pelle borchiate ed accessori vintage.



Tutta la musica che ha fatto la storia e ha segnato le tendenze più cool del Rock e non solo.

Un viaggio musicale pazzesco tra le note dei brani più amati di sempre.



Non mancheranno i grandi Classici anche in chiave Dance, il Pop, l’energetico Punk e puro Rock'n roll, la MUSICA a tutto volume di:



ac/dc, queen, Blink 182, elvis presley, oasis, rolling stones, david bowie, the fratellis, led zeppelin, blur, muse, coldplay, u2, deep purple, guns'n roses, the strokes, the clash, fatboy slim, depeche mode billy idol, beatles, white stripes, nirvana, verve, metallica, the who, black sabbath, poison, iggy pop, smashing pumpkins,, lenny kravitz, sex pistols, beach boys ,green day, bruce springsteen, vasco rossi, e molti altri!

________________________

LIVE CONCERT



Ballbreaker AC/DC Italian tribute band

I Ballbreaker sono formati da 5 musicisti con numerose esperienze musicali alle spalle, uniti dall’amore per il sano e puro rock n’ roll dal 2005 ad oggi.



La band tributo propone uno spettacolo che vuole far vivere in tutto e per tutto un ac/dc show, grazie ad una spontanea attitudine rock ai movimenti ed alla carica musicale oltre che fedeltà nel sound.



Dopo il 10' anniversario nel 2015 con il nuovissimo ed esclusivo allestimento scenografico compresa campana, muri di marshall e cannoni assordanti, la band continuerà ad esibirsi arricchendo sempre di più lo show.



Una scaletta di oltre 2 ore con tutti i classici degli ac/dc compresi quelli dell'era bon scott

__________________________ ___________

AFTERSHOW



Dj Set :



Whisker Pno

(Back in Black - Rebel)

Adelina Putin RockDj

(Inferno Rock)

__________________________ ___________

Prezzi Ingresso



concerto dalle 22:00 alle 1:00

INGRESSO 10€.



After Show dalle ore 1:00 alle 4:30

INGRESSO 10€ CON CONSUMAZIONE COMPRESA.

_________________

Tavoli riservati

20€ a persona comprensivo di consumazioni servite al tavolo e di ingresso riservato.

__________________________ _



Infoline e prenotazioni

Mene 340.7397537

Vanz: 392.776708

Willy: 346.3370400