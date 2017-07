"Back 2 Africa 2017": festival culturale-musicale a Romano d'Ezzelino

ESTATE 2017: TUTTE LE FESTE ROCK 2017 E LE RASSEGNE MUSICALI A VICENZA E PROVINCIA

Da giovedì 20 a domenica 23 luglio è in calendrio il festival culturale-musicale "Back2 Africa" a Villa Cà Cornaro di Romano d'Ezzelino in via Cornaro 5 con concerti, spettacoli, aperitivi sonori, mostre, mercatini etnici e stand gastronomico. Quattro di musica, arte e degustazioni tra le culture per la dodicesima edizione di un evento, che coinvolgerà oltre 10 mila persone. Vedi anche: "Back 2 Africa 2016".

CUCINA VENETA & ETNICA. In tutte le serate a partire dalle 19 saranno in funzione stand gastronomici con cucina veneta, street food e con cibo tipico africano per vari menù: "Crostini Mediterranei" con pomodorini e verdurine grigliate; "Piatto Marocco" (cous cous, ratatouille, patate alla curcuma); "Piatto Kenia" (spezzatino di maiale in salsa chili con fagioli e riso); "Piatto Namibia" (pollo al curry con riso basmati); "Piatto Ghana" (gamberoni all'indiana su letto di cappuccio con pane pita e patatine fritte); "Piatto Eritrea" (insalata di farro con gamberi marinati, zucchine e sedano); "Zanne Gialle" (patatine fritte a porzioni); "Piatto Leoncino" (wurstel con patatine fritte). Previsti inoltre mercatini etnici. Aperitivi musicali con i dj set di Christian Fainotz e Bimbuz JD. Info: www.back2africa.it/

BACK 2 AFRICA. E' un progetto curato e ideato da "Associazione B2A" a favore di "Uta Onlus" per gli ospedali "Fatebenefratelli" in Togo e Benin. "AssociazioneB2A" è un'associazione no-profit con esclusive finalità sociali in Italia e in Africa, fondata da 30 persone, che negli scorsi 10 anni hanno lavorato insieme a questo progetto con residenza proprio a Villa Cà Cornaro. L’intero ricavato di "Back 2 Africa 2016" verrà devoluto al progetto “MOVIMENTI.AMO I BAMBINI”: una raccolta fondi per il reparto di ortopedia pediatrica dell’ospedale Saint Jean de Dieu di Tanguieta, in collaborazione con "Uta Onlus", dedicata a fornire attrezzature adeguate ai bambini per la loro piena riabilitazione e guarigione motoria.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Giovedì 20 luglio - dalle 20 alle 24 - Inaugurazione del festival

ore 20 - Parco di Villa Cà Cornaro: "Chapeau! Fashion Dinner" - Cena di Gala ai sapori africani a cura del Ristorante "Il Pioppeto"

ore 22.30: Musica Live Anni '60 - '70 - '80 con le band bassanesi "Bonfanti 3.0" e "T-Birds Live"

Venerdì 21 luglio - dalle 19 alle 24.30 - "Black Swing in Africa"

Dalle 19 alle 21: "B2Hands Start" - Aperitivo sonoro di benvenuto con "Jam Session" by Bimbuz JD

Dalle 19 alle 21.30: Laboratori di musica per bambini, giochi gonfiabili, mongolfiere, clown e giocolieri, mercatini etnici e percorso natura.

ore 21.30: Live music con "Jessie Quintet Swing Deluxe" (swing, blues e soul music dagli anni '20 ad oggi con radici africane) con ballerini lindy hip hop di "Bassano Swing Out" e Gruppo Major

Sabato 22 luglio - dalle 19 alle 24.30 - "Saturday Funky Fever"

Dalle 19 alle 21: "B2Hands Start" - Aperitivo sonoro di benvenuto con "Jam Session" by Dj Fainotz

Dalle 19 alle 21.30: Laboratori di musica per bambini, giochi gonfiabili, mongolfiere, clown e giocolieri, mercatini etnici e percorso natura.

ore 21.30: Live music con il gruppo "Charlie & The Super Band" - James Brown Tribute Band (musica funky) + Ballo del ventre con "Afrodita"

Domenica 23 luglio - dalle 16 alle 24 - "Soul Sunday"

Dalle 16 alle 21: Laboratori di musica per bambini, giochi gonfiabili, mongolfiere, clown e giocolieri, mercatini etnici e percorso natura.

Dalle 19 alle 21: "B2Hands Start" - Aperitivo sonoro di benvenuto

ore 21: Live music con il complesso "Bassano Bluespiritual Band" (rock, soul e musica tradizionale) con 60 coristi e 10 musicisti + "Blues Night Train" + "Money in the Shoes" (gruppo vocale).

ELENCO MANIFESTAZIONI