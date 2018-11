Autumn Session Jazz, ogni lunedì al Borsa: tutto il programma

✔️ BAR BORSA / HOUSE OF GROOVE presenta:



___________________



AUTUMN SESSION JAZZ



I concerti di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018

- ingresso libero -



Bar Borsa - Basilica Palladiana

Piazza dei Signori 26

Vicenza



Official partner Trivellato

Per tutte le info:

➜ http://www.barborsa.com/eventi/



Info e prenotazione tavoli:

0444 544583

info@barborsa.com

www.barborsa.com



___________________





◾️ PROGRAMMA ◾️





> LUNEDÌ 15 OTTOBRE, ore 21,30

MICHELE POLGA QUARTET



Michele Polga – sax

Alessandro Lanzoni – piano

Stefano Senni – contrabbasso

Bernardo Guerra – batteria





-----





> LUNEDÌ 22 OTTOBRE, ore 21,30

FABRIZIO BOSSO QUARTET STATE OF THE ART



Fabrizio Bosso – tromba

Julian Oliver Mazzariello – pianoforte

Jacopo Ferrazza – contrabbasso

Nicola Angelucci – batteria





-----





> LUNEDÌ 29 OTTOBRE, ore 21,30

CARLO ATTI & DANILO MEMOLI TRIO



Carlo Atti – sax tenore

Danilo Memoli – pianoforte

Marc Abrams – contrabbasso

Enzo Carpentieri – batteria





---------------------------------





> LUNEDÌ 05 NOVEMBRE, ore 21,30

THE LICAONES



Francesco Bearzatti - sax

Mauro Ottolini - trombone

Oscar Marchioni - organo

Paolo Mappa - batteria



-----





> LUNEDÌ 12 NOVEMBRE, ore 21,30

PIETRO TONOLO & PAOLO BIRRO





-----





> LUNEDÌ 19 NOVEMBRE, ore 21,30

SPIKE WILNER TRIO



Spike Wilner – pianoforte

Tyler Mitchell – contrabbasso

Anthony Pinciotti – batteria





-----





> LUNEDÌ 26 NOVEMBRE, ore 21,30

OJOS THE ROJOS – THE MUSIC OF CEDAR WALTON



Piero Odorici -Tenor Sax

Matteo Alfonso – Piano

�Paolo Benedettini – double bass

Tommaso Cappellato – drums





---------------------------------





> LUNEDÌ 03 DICEMBRE, ore 21,30

ERIC ALEXANDER & "SWISS – ITALIAN JAZZ ALLIES"



Eric Alexander - tenor sax

Luca Mannutza - pianoforte

Lorenzo Conte - contrabasso

Joris Dudli - batteria





-----





> LUNEDÌ 10 DICEMBRE, ore 21,30

LEROY EMMANUEL International Soul-Brother



Leroy Emmanuel – voce e chitarra

Gianpaolo Rinaldi – piano

Simone Serafini – basso

Vincenzo Barattin – batteria.