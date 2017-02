"Ask People": live punk rock al "The Big" di Torri di Quartesolo

Venerdì 17 febbraio dalle 22.30 alle 1 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 20 presenta il concerto live rock del gruppo "Ask People" con pezzi originali e brani cover. Ingresso libero.

Note biografiche sui "Ask People": gruppo vicentino di punk rock/skate punk, fondato nel 2011 ad Arzignano e composto da quatro membri ("Vitto" Vittorio Lovato - voce e chitarra; "Micth" Leonardo Menti - basso; "Piero" Matteo Pieropan - batteria; "Mell" Damiano Melotti - chitarra)

