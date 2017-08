Asiagofestival: Schumann, Schnittke e Brahms con "L'Officina Cameristica"

Venerdì 11 agosto alle 21 alla Chiesa di San Rocco ad Asiago è previsto il primo concerto del progetto "L’Officina Cameristica" per la rassegna musicale "Asiagofestival 2017". Interpreti: Elena Meneghinello, Daniele Sabatini, Ilya Grubert al violino - Duccio Beluffi alla viola - Alberto Brazzale e Claudio Pasceri, al violoncello - Raffaele Impagnatiello, Simone Rugani e Oliver Kern al pianoforte. In programma il Trio n. 1 di Schumann, il Quartetto con pianoforte di Schnittke e il celebre Quintetto per pianoforte e archi op. 34 di Brahms. Alle 11 ci sarà la prova aperta del concerto serale e alle 20.30 l'introduzione al concerto con Alessandro Tommasi.

ASIAGOFESTIVAL. E' organizzato dagli “Amici della Musica di Asiago - Fiorella Benetti Brazzale” sotto la direzione artistica di Julius Berger, la condirezione di Claudio Pasceri e la direzione organizzativa di Alberto Brazzale con il contributo della Parrocchia di San Matteo, del comune di Asiago ed il sostegno esclusivo del Gruppo Brazzale – Gran Moravia – Alpilatte - Burro delle Alpi. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

CONTATTI: Ufficio I.A.T. Altopiano di Asiago Piazza Carli, 56 - 0424.462221.

INFORMAZIONI: www.asiagofestival.it.

ELENCO CONCERTI