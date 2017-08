Asiagofestival: il violoncellista Claudio Pasceri alla Chiesa San Rocco

Domenica 13 agosto alle 21 alla Chiesa di San Rocco ad Asiago è in programma il concerto del violoncellista Claudio Pasceri per la rassegna musicale "Asiagofestival 2017". Il musicista roporrà un elaborato programma con brani di J. S. Bach, H. W. Henze, L. Berio, L. Beethoven, S. Sciarrino, G. Kurtag, K. Saariaho e L. Curtoni. Il pubblico, in continuità con l’incontro mattutino alle 11 nella sala consiliare del comune di Asiago, dedicato al violoncello "Storie di Liuteria - Da Stradivari ai giorni nostri", avrà così l’opportunità di apprezzare la straordinaria gamma di sonorità, che è in grado di produrre questo meraviglioso strumento grazie all’esplorazione di un repertorio vasto e variegato.

ASIAGOFESTIVAL. E' organizzato dagli “Amici della Musica di Asiago - Fiorella Benetti Brazzale” sotto la direzione artistica di Julius Berger, la condirezione di Claudio Pasceri e la direzione organizzativa di Alberto Brazzale con il contributo della Parrocchia di San Matteo, del comune di Asiago ed il sostegno esclusivo del Gruppo Brazzale – Gran Moravia – Alpilatte - Burro delle Alpi. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

CONTATTI: Ufficio I.A.T. Altopiano di Asiago Piazza Carli, 56 - 0424.462221.

INFORMAZIONI: www.asiagofestival.it.

