Asiagofestival: "Cantata della Guerra" per il concerto dell'Assunta con Coenubium Vocale

TOP 5 EVENTI FERRAGOSTO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

FERRAGOSTO 2017: TUTTI GLI EVENTI SUL TERRITORIO BERICO

In occasione di Ferragosto, martedì 15 agosto alle 21 al Duomo di San Matteo di Asiago è in programma il "Concerto dell'Assunta" con il Coro Coenobium Vocale, diretto da Maria Dal Bianco, per la rassegna musicale "Asiagofestival 2017". Al Requiem di Lorenzo Perosi verranno affiancati tre brani per organo eseguiti da Alberto Barbetta e la prima esecuzione assoluta della “Cantata della Guerra” del compositore ospite Pierangelo Valtinoni. Interpreti solisti: Alberto Spadarotto, baritono - Claudio Pasceri e Andreas Schmalhofer al violoncello - Luigi Marasca al clarinetto - Filippo Bresolin al pianoforte - Alberto Barbetta all'organo.

CANTATA DELLA GUERRA PER IL CENTENARIO. Per il Festival rimane centrale l’attenzione alla musica contemporanea, che quest’anno si lega in modo profondo al territorio locale con la presenza di Valtinoni, compositore vicentino di fama internazionale. La direzione del festival ha ritenuto che la sensibilità e l’appartenenza del compositore alla nostra storia ed alla nostra terra fossero ideali per il progetto di musicare alcuni dei testi più toccanti scritti durante il terribile conflitto, di cui Asiago è stato uno dei teatri più drammaticamente insanguinati.

ASIAGOFESTIVAL. E' organizzato dagli “Amici della Musica di Asiago - Fiorella Benetti Brazzale” sotto la direzione artistica di Julius Berger, la condirezione di Claudio Pasceri e la direzione organizzativa di Alberto Brazzale con il contributo della Parrocchia di San Matteo, del comune di Asiago ed il sostegno esclusivo del Gruppo Brazzale – Gran Moravia – Alpilatte - Burro delle Alpi. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

CONTATTI: Ufficio I.A.T. Altopiano di Asiago Piazza Carli, 56 - 0424.462221.

INFORMAZIONI: www.asiagofestival.it.

