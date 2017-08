Asiagofestival 2017: concerto dell'organista internazionale Karel Martinek

Giovedì 10 agosto alle 21 al Duomo di San Matteo ad Asiago ci sarà il tradizionale concerto organistico con Karel Martinek su musiche di J. S. Bach, L. Vierne, J. Alain, M. Dupré e K. Martinek per il secondo appuntamento con la rassegna musicale "Asiagofestival 2017". L'interprete sarà l'organista ceco di fama internazionale Karel Martinek come omaggio all’organista e fondatrice di Asiagofestival Fiorella Benetti-Brazzale. Prevista un’improvvisazione, genere nel quale l’organista di Brno è formidabile specialista.

ASIAGOFESTIVAL. E' organizzato dagli “Amici della Musica di Asiago - Fiorella Benetti Brazzale” sotto la direzione artistica di Julius Berger, la condirezione di Claudio Pasceri e la direzione organizzativa di Alberto Brazzale con il contributo della Parrocchia di San Matteo, del comune di Asiago ed il sostegno esclusivo del Gruppo Brazzale – Gran Moravia – Alpilatte - Burro delle Alpi. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

CONTATTI: Ufficio I.A.T. Altopiano di Asiago Piazza Carli, 56 - 0424.462221.

INFORMAZIONI: www.asiagofestival.it.

KAREL MARTINEK. Nato 1979 ad Olumuc in Repubblca Ceca, è un regenschori e un organista della chiesa di St. Maurice a Olomouc, dove suona lo strumento famoso di Michael Engler. Ha studiato presso l'Università Palacký (Matematica - Facoltà di Fisica, successivamente la Facoltà Filosofica - Musicologia). Tra il 2004 e il 2009 ha studiato organo presso l'Accademia di Musica Janáček di Brno sotto K. Klugarová e improvvisazione sotto K. Pokora. Ha partecipato a numerose masterclass sotto la guida di organisti ben noti (Susan Landale, Martin Sander, Günther Kaunzinger, Julian Gembalski, Reitze Smits). Nel 2014 inizia a studiare l'improvvisazione dell'organo sotto Philippe Lefebvre, organista titolare della cattedrale di Notre-Dame a Parigi. I suoi concerti in Repubblica Ceca e all'estero (Germania, Austria, Italia, Polonia, Slovacchia, Netherlads, Ucraina) comprendono la letteratura d'organo di tutte le epoche di stile. Tuttavia dedica molta attenzione all'improvvisazione. E 'stato insegnante di improvvisazione presso il Conservatorio della Chiesa di Opava (2007-2009), poi insegnante al Conservatorio dell'Accademia Evangelica di Olomouc. Collabora regolarmente con eminenti gruppi musicali moravesi come Orchestra Filarmonica Moravo, Orchestra Filarmonica Martinů Zlín, coro misto Žerotín, coro dei bambini Campanella e altri. Ha prodotto diversi CD e ha partecipato alla produzione di film documentari per l'Università Palacký. Si applica anche alla composizione con pezzi per pianoforte, coro e orchestra, alcuni dei quali ricevono riconoscimenti a concorsi di composizione. È direttore artistico del Festival Internazionale dell'Organizzazione di St Maurice a Olomouc.

ELENCO CONCERTI

