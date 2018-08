Asiago Live, tributo ad Elton John

Asiago Live, il festival di musica dal vivo e spettacolo organizzato da Due Punti Eventi in collaborazione con la Città di Asiago, presenta lunedì 13 agosto in Piazza Carli “The Elton Show” (inizio ore 21, ingresso libero), uno spettacolo che celebra i grandi successi di Elton John interpretati dal cantante e compositore australiano C.J. Marvin. Più di un semplice tributo, lo spettacolo ricrea gioiosamente il magico spirito delle performance classiche anni ‘70 e ‘80 di Sir Elton John, con incursioni anche negli anni ’90, racchiudendo lo spirito della sua straordinaria musica. C.J. Marvin si cala brillantemente nel ruolo, vestendo costumi sfarzosi, fedeli copie degli originali, e canta e suona il piano dal vivo accompagnato da una band d’eccezione. D’altronde, nel 1984 fu proprio Elton John a dire: “Tu sei il migliore me che abbia mai sentito!”, dopo aver assistito ad una breve performance improvvisata del giovane pianista.

Le pluripremiate canzoni di Elton hanno segnato la colonna sonora di diversi decenni. Assieme al suo stile eccentrico ed alle performance energiche, egli è diventato una leggenda nel mondo della pop music. Lo show ricopre quattro decadi di musica inconfondibile, dagli anni ’70 ad oggi, presentando i più grandi successi dell’artista: dall’intramontabile Your Song e canzoni di ispirazione rock come Saturday Night’s Alright For Fighting, passando per I’m Still Standing e Can You Feel The Love Tonight?, fino alle recenti melodie dell’album The Captain & the Kid.