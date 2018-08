Asiago - Giuliana Maccaroni e Martino Pòrcile (organo 4 mani)

Domenica 26 agosto 2018 presso il Duomo di Asiago il duo di organisti, Giuliana Maccaroni e Martino Pòrcile, si esibiranno in un omaggio a Rossini, nel 150° anniversario della sua morte, in un programma a quattro mani.

Sesto appuntamento del XXI° Festival Concertistico Internazionale di Vicenza, in collaborazione con la Città di Asiago.



Domenica 26 agosto Asiago • ore 20:45





Duomo di Asiago • Organo F.lli Ruffatti 1953



GIULIANA MACCARONI • Organo



MARTINO PÒRCILE • Organo







PROGRAMMA :





Omaggio a Gioachino Rossini



Gioachino Rossini (1792 - 1868)

Marche du sultan Abdul Medjid - (Pòrcile** - Maccaroni*)



Gioachino Rossini



Il Barbiere di Siviglia, ouverture

Andante maestoso, Allegro con brio - (Maccaroni** - Pòrcile*)



Gioachino Rossini



Pass redoublè - (Pòrcile** - Maccaroni*)



Vincenzo Bellini (1801 - 1835)



I Capuleti e i Montecchi, ouverture Allegro giusto (Maccaroni* - Pòrcile**)



Petr J. Cajkovskij (1840 - 1893) dalla Suite dello Schiaccianoci op. 71a: Danse caracteristique: Marche Danse de la Fèe-Dragèe

Danse des Mirlitons

Valzer dei Fiori - (Maccaroni** - Pòrcile*)



Gioachino Rossini



La Gazza ladra, ouverture

Maestoso marziale, Allegro - (Pòrcile** - Maccaroni*)



(* Organo primo - ** Organo secondo)



Organo Fratelli Ruffatti del 1953 e successivamente ampliato dagli stessi nel 2007. 3 tastiere di 61 note, pedaliera di 30 note, 46 registri. Trasmissione elettrica.







MACCARONI GIULIANA • Organo

Insegna presso il Conservatorio Verdi di Torino ed è organista titolare dello storico organo Mascioni (1906) della Chiesa di Cristo Re in Pesaro, dove è direttore artistico del festival Vespri d’organo a Cristo Re.

Svolge attività concertistica ed è ospite di prestigiosi festival in Italia e all’estero sia come solista sia in ensemble (duo organistico, formazioni orchestrali, corali e da camera). Ha all’attivo registrazioni discografiche per organo solista e organo e coro. Ha inoltre inciso, in prima registrazione mondiale e per l’etichetta Tactus, le Sonate a 4 mani di Giovanni Morandi (TC 771301), le Sinfonie per organo a 4 mani di Gioachino Rossini (TC 791805) e Atmosfere teatrali per organo a 4 mani, con musiche di Rossini, Donizetti, Bellini e Mozart (TC 75001).

Attiva anche in campo musicologico, ha pubblicato, per Armelin Musica, il secondo volume dell’Opera omnia delle sonate per tastiera di B. Galuppi (AM GOS 102). Si è diplomata in Clavicembalo e in Organo e composizione organistica (cum laude) sotto la guida di Marco Arlotti presso il Conservatorio Rossini di Pesaro. Si è laureata in Musicologia (indirizzo in Biblioteconomia musicale) presso l’Università di Cremona e ha conseguito, con il massimo dei voti, il Diploma di II livello in Discipline Musicali (indirizzo esecutivo interpretativo in Organo), presso il Conservatorio di Vicenza con Roberto Antonello. Ha frequentato il Corso di Organo barocco con Lorenzo Ghielmi alla Civica scuola di musica di Milano. Ha partecipato a corsi di interpretazione organistica in Italia e all’estero con: E. Kooiman, H. Vogel, M. Radulescu, W. Zerer, Ch. Stembridge, M.C. Alain, L. Lohmann.

Ha vinto 2 borse di studio e numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali.







PÒRCILE MARTINO • Organo

È nato a Trieste nel 1969. Si è diplomato in Organo e composizione organista al Conservatorio Tartini di Trieste, con Marcello Girotto. A Trieste ha anche frequentato i corsi di Musica corale e Composizione.

Martino Pòrcile ha partecipato, in Italia e all’estero, a numerosi corsi di perfezionamento organistico e prassi esecutiva con maestri di fama internazionale: L. Ghielmi, H. Vogel, M. Radulescu, W. Zerer, Ch. Stembridge. È stato inoltre invitato ad esibirsi in importanti festival organistici italiani e stranieri, sia come solista che in ensemble.

Ha insegnato musica ed educazione musicale in numerose scuole.

Il suo interesse verso la promozione e valorizzazione del patrimonio organario della sua regione lo ha portato a catalogare gli organi della diocesi di Gorizia e a restaurare alcuni organi storici. Martino Pòrcile è stato organista e direttore di coro in varie chiese. Attualmente è organista e Maestro della Cappella della Cattedrale di Pesaro. Collabora con il gruppo vocale gregoriano “Tonus Peregrinus”.