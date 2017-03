"Armonie Classiche Suggestioni Contemporanee" a Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 9 AL 17 MARZO

Domenica 12 marzo alle 18 al Salone del Centro Civico Circoscrizione 7 (Palazzo Loschi) in via Rismondo 2 si terrà il concerto "Armonie Classiche Suggestioni Contemporanee" con gli allievi del Liceo Musicale “C. Marchesi” di Padova (classi di pianoforte delle professoresse Paola Ariano e Antonella Tuzzato). Verranno suonati alcuni brani di Beethoven, Schumann, Chopin, Durlo, Ariano e Einaudi. L'evento è organizzato dall’Associazione Docenti Musicisti di Vicenza in collaborazione con l’Associazione Mozart Italia - Padova. Ingresso libero. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it - 0444.222770.

Programma e interpreti: L. van Beethoven Sonata n. 9, Op. 14 n.1 - Allegretto Nicole Meneghelle; F.Chopin Preludio,Op. 28 n. 6 - Anna Pagin Preludio,Op. 28 n. 4; F. Schubert Improvviso,Op. 90 n. 4 Luca Furlan; R. Schumann Arabesque, Op. 18 Camilla Brunazzo; P. Ariano Da “Atmosfere Marine”: Nicole Meneghelle Il Mare di Notte Quiete Marina; F.Durlo Da “Intrecci Sonori”: Nicole Meneghelle Piccolo Valzer; L. Einaudi Nuvole Bianche Francesca Gambato; F. Schubert Improvviso,Op. 90 n.3 Anna Gardin; F. Chopin Notturno,Op. 9n. 2 Sara Paesotto F. Schubert Improvviso,Op. 90 n.2 Luca Celegato

