Arianna Antinori in concerto al "Revolution Live Club" di Molvena

Sabato, 8 aprile a partire dalle 22.30 la discoteca "Revolution Live Club" di Molvena in via Ponticello 15/A ospiterà la cantante Arianna Antinori, che presenterà in anteprima il suo nuovo disco. L'artista, nota per aver vinto il concorso "Cheap Thrills: You - inspired by Janis Joplin", nel febbraio del 2010, dove è stata l'italiana vincitrice del 1° premio a livello mondiale indetto via web dalla famiglia di Janis, Michael e Laura Joplin, come miglior interprete della celeberrima canzone "Mercedes Benz". A seguire verso le 24.30 comincerà l'afterparty "Flower Flower". Apertura porte alle 22. Ingresso unico a 10 euro in serata. Prevendite: 8 euro on line sul sito www.mailticket.it/evento/10361.

ELENCO CONCERTI

Gallery