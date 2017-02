"Apres Ski Carnival Party": Lord Henry & Jam 3 al "Grizzly Burger" di Recoaro Mille

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Domenica 26 febbraio alle 12 il locale "Grizzly Burger" di Recoaro Mille organizza l'evento "Apres Ski Carnival Party" con il concerto live del gruppo "Lord Henry & Jam 3". A seguire "Ubi e Nassie". Per tutta la giornata si potranno degustare "panini onti" e birra a fiumi per una grande festa. Il complesso bassanese "Lord Henry & Jam 3", nato nella primavera del 2008 prima come trio semi acustico con chitarra, contrabbasso e voce & tromba, si è modificato successivamente, diventando una band elettrica nel 2011. Ricco il loro repertorio carico di energia sprigionata dalla voce del cantante Enrico (Lord Henry) Andreatta insieme ai 3 musicisti Gianluca Rizzon alla chitarra, Steve Pozza al basso e Luca Sidd Baggio alla batteria. Sarà un viaggio sonoro attraverso la musica dei gruppi storici degli anni '70/'80 con qualche eccezione, che toccherà anche gli anni '90. Verranno interpretati svariati pezzi dei Doors, Deep Purple, Pink Floyd, David Bowie, Led Zeppelin, AC/DC, Lou Reed, Iggy Pop e brani di musica italiana di autori come la PFM ed Ivan Graziani. Ingresso libero.

ELENCO CONCERTI