Appuntamenti musicali September Fest a Schio

Eccoli qua.. uno a uno i vari momenti musicali del 15 e 16 settembre a Schio per la September fest: Sbaracco, Birra Artigianale, Musica, Auto e moto



Sabato 15 settembre dalle ore 16.30:

Gli Stellari in via Carducci

Lord Henry & The Swing Gang in via btg. Val Leogra

Frank De Franceschi in piazza Garibaldi

@Giovani Rafael Tramontin in via Pasubio



Sabato 15 settembre dalle ore 20.00 in piazza Almerico da Schio:

Con Nike Deejay e Luca Santolin si balla country



Sabato 15 settembre dalle ore 20.00 in piazza Rossi:

Boogie Woogie Lindy Hop Rock 'n Roll by SiliconKafeClub

Animazione ed esizione dei Doo-Wop Boogiedancers con Matteo MrBoogie e Valentina Cappeller Davide Malosso Marica Pietrobon

Special Rock 'n Roll con Massimo Casarotto e Paola Ghirardello

musica con Dj Axel WoodPecker

Dress Code from '40 to '60



e chiaramente si balla anche tutti insieme in piazza Rossi



Domenica 16 settembre dalle ore 16.00

Frank De Franceschi in via Pasubio

@The Ghostway in via btg. Val Leogra

Gli Stellari in via Garibaldi

Gli studenti di Accademia Musicale “All togheter now” in piazza Rossi

Federico Rossi in via Capitano Sella

Cristiano Gallian insieme al sax di Giovani Rafael Tramontin in via Carducci



Domenica 16 settembre dalle ore 19.00 in piazza Rossi

Positiva - Rock'n'Roll & Rockabilly Gang



Domenica 16 settembre dalle ore 20.00 in piazza Almerico da Schio



Rock italiano e non solo con la CbBand