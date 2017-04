Aperte le prevendite per il concerto di Francesco Renga ad Asiago

Farà tappa anche ad Asiago lunedì 14 agosto alle ore 21 il tour estivo "Scriverò il Tuo Nome" di Francesco Renga in piazza Giovanni Carli con oltre 1000 posti a sedere e 2500 posti in piedi. Il nuovo appuntamento, organizzato da "Due Punti Eventi" in collaborazione con il comune di Asiago, prevede un'allestimento innovativo per la perfomance del cantante, nativo di Udine, ma cresciuto a Brescia, con una carriera artistica più che ventennale. Francesco Renga inaugurerà i live dell’estate nel nome dell’amore al centro di tutto come vero leit motiv degli show, in cui sarà possibile riascoltare i più grandi successi del suo repertorio e i brani di “Scriverò il tuo nome”, esplorando i sentimenti con la sua voce.

SCRIVERO' IL TUO NOME LIVE: attualmente in vetta alle classifiche con il suo settimo album "Scriverò il Tuo Nome", registrato tra Milano e Los Angeles e prodotto da Michele Canova, il primo disco live di Renga "Scriverò il Tuo Nome" contiene 16 grandi successi e tre brani inediti: “Nuova luce”, “Non passa mai” e “Così diversa”(feat. Elodie). A partire dal 28 aprile 2017 l'album sarà disponibile in due formati: standard, che conterrà i suoi più grandi successi in versione live oltre ai tre brani inediti, e la versione deluxe, che sarà composta sia dal nuovo "Scriverò il Tuo Nome" sia dalle 14 tracce di "Scriverò il Tuo Nome" (pubblicato il 15 aprile 2016 dalla "Sony Music"), tra cui "Il Mio Giorno più Bello del Mondo", certificato triplo disco di platino. Al nuovo album è associato anche il videoclip (disponibile sul canale ufficiale Vevo, diretto da Alessandro Murdaca) di “Nuova luce”, il singolo che è già tra i brani più trasmessi dalle radio, in cui Francesco Renga sperimenta ancora una volta nuovi scenari vocali e sonorità.

PROGRAMMA CONCERTI: dopo i 5 concerti nei principali palasport italiani (Milano, Napoli, Firenze, Torino e Bologna) per tutto il mese di maggio, Francesco Renga comincerà il suo tour con 19 date in tutta la penisola dal 1 luglio al Casinò di Sanremo (Imperia) fino al 29 agosto a "Campovolo" di Reggio Emilia. Oltre ad Asiago il cantautore lombardo si esibirà altre 4 volte nel Triveneto: il 13 luglio a Mirano nel veneziano, il 14 luglio al Castello di Udine, il 15 luglio al Castello Scaligero di Villafranca Veronese e il 2 agosto in piazza Fiera a Trento.

COSTO BIGLIETTI + DIRITTI DI PREVENDITA: Poltronissima Gold 50 euro - Poltronissima 40 euro - Posto unico in piedi 30 euro

INFORMAZIONI E PREVENDITE: Due Punti Eventi - via Marco Corner 19/21 - Thiene - 0445.360516 - eventi@due-punti.com

PREVENDITE ON LINE: Circuiti ticketone.it e vivaticket.it e rispettivi punti vendita

