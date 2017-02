Aperitivo Metal: "Steel Fighters", "Blitzer" e "Element" al "Boston Square"

Domenica 26 febbraio alle 17 il locale "Boston Square" di Tezze sul Brenta in viale Brenta 70 presenta l'evento "Aperitivo Metal" con i concerti della band "Steel Fighters", "Blitzer" (Metallica Tribute Band) e "Element". Ad aprire la scena sarà la band di hard rock metal "Steel Fighters" per proseguire poi con i "Blitzer" e gli "Element". Ad ogni cambio palco dj set by Madman e ampio buffet gratuito. Cucina sempe aperta oltre al bar per i cocktail e le birre. Ingresso libero. Per informazioni: my@alkemy.org - 339.1134297.

