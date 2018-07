Aperitivo con Phill Reynolds al Terzo Ponte

Laspiaggetta! presenta:

Aperitivo con Phill Reynolds live

Laspiaggetta! è il nuovo estivo del Terzo Ponte.



Ad allietare le vostre sere d’estate saranno cene a lume di candela, serate danzanti a piedi nudi sulla sabbia e concerti che vi condurranno in giro per il mondo.

L’aperitivo estivo della domenica prosegue con PHILL REYNOLDS a ritmo di FREE CICCHETTI, folk, blues, country.



PHILL REYNOLDS

Phill Reynolds, all’anagrafe Silva Cantele, è un odierno cantastorie nato sui colli Vicentini. Dal 2011 – ormai con più di 400 concerti alle spalle – si esibisce sui palchi europei e statunitensi portando la sua voce di deserto a narrare storie d’amore e di rabbia, di luci ed ombre; i suoi live, supportati da grancassa e cembalo in pieno stile one man band, sono ricche esperienze emotive, dove le armonie -come in volo- si librano e cadono in picchiata sulle ali di una raffinata tecnica fingerstyle.

Ha condiviso il palco con grandi artisti del calibro di Eric Andersen, Sigur Ros, Timber Timbre, John Garcia, Micah P. Hinson, Nick Olivieri, Daniel Norgren, Scott Kelly, Jennifer Gentle, Egle Sommacal.

All’attivo due album solisti, tre split ed un demo.

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA ARCI

Pre-registrazione online per trovare la tessera pronta all’ingresso.

︎ Se vieni per la prima volta al Terzo Ponte e non hai la tessera Arci > INGRESSO € 7 COMPRENSIVO DI:

1 DRINK (alcolico o analcolico)

FREE CICCHETTI

TESSERA ARCI

Per info e prenotazioni:

0424 504042

contatti@terzoponte.it

