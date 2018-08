Il Rockabilly a cui si ispirano i Ketty & The Middle Tones è stato uno dei primi stili di rock and roll risalente ai primi anni 1950 negli Stati Uniti: alcuni critici musicali hanno anche descritto questo genere come una fusione tra bluegrass, country e rock and roll.

Attraverso le loro proposte musicali rivivono sul palco atmosfere vintage in chiave moderna che coinvolgono il pubblico in uno spettacolo originale e divertente!

MARTEDì 7 AGOSTO alle 19.00 suoneranno per voi a L'Ultima Spiaggia TIKI BEACH ...non mancate!!