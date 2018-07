Aperitivo con i Qalia alla Spiaggetta del Terzo Ponte

Laspiaggetta! presenta: Aperitivo con i Qalia live



Ad allietare le vostre sere d'estate saranno cene a lume di candela, serate danzanti a piedi nudi sulla sabbia e concerti che vi condurranno in giro per il mondo.



L'aperitivo estivo della domenica prosegue con i bassanesi QALIA a ritmo di FREE CICCHETTI e synth-pop.



__________



QALIA



Il progetto Qalia nasce ad Ottobre 2014 dalla volontà di sperimentare i legami che possono venire a crearsi tra elementi tecnologici ed umani.

Le singole esperienze coscienti, attraverso "I modi in cui le cose ci sembrano", influenzano il nostro modo di vedere.

A Marzo 2016 si aggiunge Ale Michelazzo alla batteria.

Ad Agosto 2016 registrano il loro primo EP, intitolato Ø /fi/.

L'uscita digitale è avvenuta il 1° dicembre 2016.

Qalia ha suonato a Sherwood Open Live e ha aperto Ex-Otago a Lumen Festival 2017.



__________



INGRESSO GRATUITO CON TESSERA ARCI



Se vieni per la prima volta al Terzo Ponte e non hai la tessera Arci > INGRESSO € 7 COMPRENSIVO DI:



1 DRINK (alcolico o analcolico)

FREE CICCHETTI

TESSERA ARCI



__________



Per info e prenotazioni:

0424 504042

contatti@terzoponte.it