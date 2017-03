Antichi Suoni alle Gallerie d'Italia: "La Cantata Barocca da Vivaldi a Händel"

Domenica 2 aprile alle ore 12 il Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Vicenza nell'ambito del progetto "Antichi Suoni alle Gallerie d'Italia" per il ciclo di happening musicali realizzati alla domenica mattina per i visitatori delle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari presenta "La Cantata Barocca da Vivaldi a Händel". Interpreti: Sai Li - soprano; Beibei Jiang - soprano; Chiara Selmo - soprano; Claudia Graziadei - soprano; Naoka Ohbayashi - soprano; Isobel Cordone - violino; Nicola Lamon - clavicembalo. Docenti preparatori e coordinatori: Gemma Bertagnolli e Fabio Missaggia. Ingresso libero. Informazioni: 800.578875 - www.gallerieditalia.com. La rassegna continuerà il 7 maggio per chiudersi il 4 giugno.

Il programma dei brani con gli autori:

G.F. Händel: “Quel fior che all’alba ride” - “Meine Seele hört im Sehen” - “Mi palpita il core” - “Allor ch’io dissi addio” - “Un’alma innamorata”

A. Vivaldi: “Aure voi più non siete”

J.S. Bach: "Fuga dalla seconda sonata a violino solo BWV 1003"

