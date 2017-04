"Anime in Volo": viaggio introspettivo attraverso le canzoni a Sovizzo

Spettacolo di musica live, dove un personaggio d'altri tempi, con l'ausilio di canzoni di artisti internazionali tradotte in italiano su monitor, ti farà viaggiare con eleganza all'interno delle tue emozioni. Con frasi taglienti e suggestive, ti farà rivivere situazioni della tua vita...perchè tutti siamo Anime in volo. Verranno eseguiti brani di: Sting, Pink Floyd, Dire Straits, Matchbox, 3 Door Down, R.E.M., Sia, Passenger e altri. Alla fine della serata cosa proverai? - in questo viaggio tra le emozioni, come una magia arriverà a te il messaggio che ti è più utile in questo particolare momento della tua vita, e comprendendo il significato delle canzoni, le apprezzerai sotto una nuova luce - ogni momento porterà con se una riflessione che ti condurrà nel profondo delle tue emozioni, ti potrà scuotere, far piangere, o sollevare fino a sentire il cuore alleggerirsi …perché tutti siamo Anime in Volo… ormeggiate a questo mondo per un breve istante VOCI: Oscar e Stefania CHITARRA: Giacomo TASTIERA: Matteo PERCUSSIONI: Francesco PRENOTA il tuo tavolo per poter seguire al meglio lo spettacolo telefonando al Jazsbo al 345.3353851.

ELENCO CONCERTI