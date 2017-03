"Anime In Plexigass": tributo a Ligabue al "The Big" di Torri di Quartesolo

Sabato 11 marzo alle 22 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80 presenta il concerto live del gruppo "Anime In Plexigass" Ligabue Tribute Band. Il complesso, nato nel 2002, propone le canzoni più famose dello storico rocker emiliano. Nel primo anno e mezzo di attività grande successo con oltre 100 concerti all'attivo, 30000 viste al sito internet, 300 magliette vendute ai fan. Nell’agosto 2007 le "Anime In Plexiglass" coronano un sogno: dividono il palco con 3 musicisti di Ligabue: Mel Previte, Rigo Righetti e Robby Pellati, mentre nell’aprile 2008 tocca a Max Cottafavi, altro storico chitarrista di Ligabue. Con Cottafavi, Previte e Pellati la collaborazione musicale continua tuttora. Membri: Nicola Zampieri (voce e chitarra) - Simone Marcomini (chitarra e cori) - Massimiliano Talpo (chitarra) - Gianmarco Guzzon (tastiere e cori) - Matteo Crivellin (batteria) - Mauro Catellani (basso e cori) - Zio Roby (mixer). A seguire intrattenimento musicale con dj set. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 0444.267203.

