AnguriaraFara: la musica indie italiana

AnguriaraFara nasce nel 2003 come festa paesana ed è stata costruita attorno a un mantra: la musica deve essere buona e l’ingresso deve essere gratuito. Il passaggio da piccola festa a piccolo festival è graduale ma perpetuo. Giunta alla quindicesima edizione AnguriaraFara ha trovato la sua dimensione tra le colline vicentine, la musica e un gruppo di giovani volontari.È la combinazione di questi fattori che ha reso l’estate di Fara Vicentino una tappa importante per la musica indipendente italiana. Negli anni si sono susseguiti artisti come Zen Circus, Brunori Sas, Lo Stato Sociale, Motta, Willie Peyote, sempre in linea con il nostro mantra: la musica la offre la casa. Nel programma 2019 un cartellone pieno di idee sonore di grande freschezza. Tra gli artisti che saliranno sul palco ci sono Cactus?, Capibara, La Municipàl e tanti altri.

PROGRAMMA 2019

TIMETABLE

🕕 18-21 warm up dj set / terrazza enoteca

🕘 21-24 live

🕛 24-02 afterparty dj set

LINEUP

9 agosto

Dutch Nazari

Cactus?

Momostock / dj set

▸ warm up: LP Soundsystem

10 agosto

Capibara

Mr Everett

Leslie Lello / dj set

▸ warm up: Gaz (From Disco to Disco)

11 agosto

Bee Bee Sea

FREEZ

Disorder / dj set

▸ warm up: LP Soundsystem

12 agosto

La MUNICIPàL

La Libertà In Offerta

BaKu Inc. / dj set

▸ warm up: Powernapcorner

13 agosto

Giorgieness

Sticky Brain

Julie / dj set

▸ warm up: Collettivo Starfish

14 agosto

Cecco e Cipo

Setti

Disaster Silva / dj set

▸ warm up: Powernapcorner

15 agosto

FunkRimini

HÅN

AUZA / dj set

▸ warm up: gio from the space

16 agosto

JOLLY MARE

Midory

Munstac (From Disco to Disco) / dj set

▸ warm up: EZRA

17 agosto

Lorenzo BITW

Lamento

anguriara soundsystem / closing party dj set

▸ warm up: Mogoloko (From Disco to Disco)

ANGURIARA & MEDICI CON L'AFRICA CUAMM

Torna "Libri con l'Africa", la libreria solidale di Medici Con L'Africa Cuamm Vicenza.

Con un'offerta di 1€, potrete portare a casa un libro usato e sostenere così l'impegno del CUAMM per l'emergenza in Mozambico.

Per ogni volume acquistato, Anguriara verserà a sua volta 1€.

https://www.mediciconlafrica.org/blog/la-nostra-voce/news/cosapuoifare

PARCHEGGI

* P1: Via Verdi (distributore) - 20 posti

* P2: Via A. De Gasperi (cimitero) - 60 posti

* P3: Via Mezzavilla - 15 posti

* P4: Via Marconi (scuole/biblioteca) - 80 posti

* P5: Piazza Arnaldi - 20 posti

* P6: Campo da calcio (Piazza Arnaldi) - 100 posti

* P7: Campo da Moto Cross (via Reale) - 200 posti

AnguriaraFara 2019 ─ vol. XV

9 ─ 17 Agosto

Fara Vicentino (VI)

Ingresso gratuito

Perché lo facciamo?

Per aiutare gli altri. I ricavi di ogni edizione sono destinati a chi ne ha veramente bisogno, dai nostri concittadini ad associazioni benefiche internazionali.