Anguriara Fara 2018: otto giorni di musica e cibo

AnguriaraFara nasce nel 2003 come festa paesana ed è stata costruita attorno a un mantra: la musica deve essere buona e l’ingresso deve essere gratuito. Il passaggio da piccola festa a piccolo festival è graduale ma perpetuo. Dopo 13 edizioni AnguriaraFara ha trovato la sua dimensione tra le colline vicentine, la musica indie e un gruppo di giovani volontari.

È la combinazione di questi fattori che ha reso l’estate di Fara Vicentino una tappa importante per la musica indipendente italiana. Negli anni si sono susseguiti artisti come Zen Circus, Brunori Sas, Lo Stato Sociale, Motta, Willie Peyote, sempre in linea con il nostro mantra: la musica la offre la casa.

Dettagli

• Edizione #14 •



10-17 agosto 2018

Fara Vicentino



••• INGRESSO GRATUITO •••



>> 18.00 - 2.00 <<



< time.table >



< 18 - 21 = "Open Act in terrazza” /_ DJ Set_ >

< 19 - 20 = "Happy Hour” >

< 21 - 22 = ^^ First Live ^^ >

< 22 - 24 = // Second Live // >

< 24 - 02 = “Aftershow” / _DJ Set_ >







………………………………………………………………………………





• LINE UP •



>> 10 AGOSTO <<



_Ezra_dj set_

.

^^ Neko At Stella ^^

// Universal Sex Arena //

.

_Bob Rage & Peanuke_dj set_



>> 11 AGOSTO <<



_Reginald Carlos Oram_dj set_ (from no hay banda)

.

^^ THALOS ^^

// Platonick Dive //

.

_Prince Anizoba_dj set_



>> 12 AGOSTO <<



_Local Podcast Marostica_ dj set_

.

^^ Pietro Berselli ^^

// Siberia //

.

_Ordinary Noise_dj set_



>> 13 AGOSTO <<



_Ezra_dj set_

.

^^ Lesima ^^

// Sick Tamburo //

.

_Afterwards_dj set_



>> 14 AGOSTO <<



_ Efrem DJ_set_

.

^^ Zagreb rock band ^^

// Eugenio in Via Di Gioia //

.

_Momostock_dj set_



>> 15 AGOSTO <<



_SUPERTEARS_dj set_

.

^^ Closing Parade ^^

// Santii //

.

_Leslie Lello_dj set_



>> 16 AGOSTO <<



_Local Podcast Marostica_dj set_

.

^^ Qalia ^^

// Klune //

.

_Ali Selecta_di set_



>> 17 AGOSTO <<



_EmmA_di set_

.

^^ Nowe ^^

// Twin Ghosts //

.

_BaKu Inc._dj set_



………………………………………………………………………………



• FOOD & DRINK •



Bruschette (fino alle 24) | Insalatone | Panini

Birre alla spina (Peroni Bianca, Peroni Cruda, Ambra Rossa, Grolsch Weizen, Itala Pilsen, ST Benoit Ambrée)

Enoteca con vini DOC delle cantine locali

Aperitivi | Aperitivi Poli

Cocktail | Special Drinks (Tanqueray)



………………………………………………………………………………



• INIZIATIVE •



- LIBRERIA: in vendita libri usati a 1€, il gruppo Anguriara Fara verserà 1 ulteriore € per ogni volume acquistato.

Il ricavato sarà devoluto all'associazione Medici con l'Africa Cuamm.



- 🏁 AnguriaraRACE 🏁

Lunedí 13.08 • hills running

Info e iscrizioni: www.anguriarafara.it/anguriara-fara-race/



………………………………………………………………………………



• PARCHEGGI •



* P1: Via Verdi (distributore), 10' a piedi, 20 posti

* P2: Via A. De Gasperi (cimitero), 5' a piedi. 60 posti

* P3: Via Mezzavilla, 7' a piedi. 15 posti

* P4: Via Marconi (scuole/biblioteca), 5' a piedi. 80 posti

* P5: Piazza Arnaldi, 1' a piedi. 20 posti

* P6: Campo da calcio (Piazza Arnaldi), 1' a piedi, 100 posti

* P7: Campo da Moto Cross (via Reale), 4’ a piedi. 200 posti

* P8: Via De Gasperi (dopo la piazza, senso unico in discesa, parcheggio lato sinistro), 2' a piedi, 50 posti



🚫 Divieto di sosta su entrambi i lati di Via San Bortolo, dalle scuole elementari fino all'ingresso dell’Anguriara (dopo la chiesa)



………………………………………………………………………………



• CANI A GUINZAGLIO E MUSERUOLA •



I cani sono i benvenuti, ma solo al guinzaglio.

Se di media o grossa taglia è OBBLIGATORIO l'utilizzo di museruola.