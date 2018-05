Andrea Motis Quintet all’ Auditorium fonato di Thiene

Per il festival THIENE MUSICA 2018 - New Voices New Feelings, venerdì 4 maggio alle ore 21, presso il Auditorium Fonato di Thiene si terrà il concerto di Andrea Motis Quintet

__________

Andrea Motis

Nata a Barcellona, suona la tromba da quando aveva sette anni; a dieci anni ha iniziato a studiare Jazz alla Municipal School of Music of Sant Andreu con Joan Chamorro, che l’ha ingaggiata nella sua band quando era ancora un’adolescente.

Per nove anni ha fatto parte della Sant Andreu Jazz Band, con la quale ha registrato otto dischi e suonato con musicisti del calibro del trombonista Wycliffe Gordon, del saxofonista Jesse Davis, del clarinettista Bobby Gordon e del saxofonista Dick Oatts.

Oltre alla tromba, Motis suona anche il sax alto.

__________

Prevendita online: https://www.vivaticket.it

Vendita nei luoghi luoghi e giorni di spettacolo da un'ora prima dell'inizio