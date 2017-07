American Party: "Dusty Saddle Boys" southern & country band al "Mamaloca"

GUIDA AI CONCERTI NEL VICENTINO PER IL WEEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Sabato 29 luglio alle 22 il locale "Mamaloca" nella nuova location di Vicenza in strada del Pasubio 421 organizza l'American Party presenta il concerto live del gruppo "Dusty Saddle Boys" - Southern & Country Band. Durante la serata ci sarà un Torneo di Beer Pong aperto a tutti, esposizione di auto e moto custom, menù con carne alla griglia. In cambio di 20 euro, consegna del braccialetto per “birra bionda all night long”. Ingresso libero.

ELENCO CONCERTI