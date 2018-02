"American Dream" all'Auditorium Vivaldi di Cassola

VINCITORI DEL PREMIO HYSTRIO PRESENTANO UN CONCERTO SWING CON 8 ELEMENTI IN SCENA

In un sobborgo di una grande metropoli, all’angolo di una strada, nella notte fredda e umida delle grandi città, ci sono sette senzatetto, buttati in fondo ad una via dove nessuno può vederli, mai. Neanche il pubblico li vede.

Per farsi notare decidono di dare vita ad un grande show improvvisato in mezzo alla strada…un flash mob autoinflitto, dove immaginare grandi folle oceaniche in luogo di una strada buia e deserta.

Così nasce il loro sogno americano.