AMA Music Festival - The Vaccines in concerto

The Vaccines nella loro unica data italiana.

Una scarica di rock'n'roll che scuoterà Bassano Del Grappa da cima a fondo.

I Vaccines sono una band indie rock nata a Londra nel 2010 formata da cinque elementi: Justin Young (voce, chitarra), Árni Hjörvar (basso), Freddie Cowan (chitarra), Tim Lanham (tastiere) e Yoann Intonti (batteria). Nel giugno 2016 Pete Robertson (batteria) ha deciso di lasciare il gruppo.

La band ha pubblicato il primo demo "If You Wanna" nell'estate 2010, ricevendo critiche positive da Zane Lowe, noto conduttore radiofonico di BBC Radio 1. Il 29 novembre successivo la band ha pubblicato il suo primo singolo "Wreckin' Bar (Ra Ra Ra) e, dopo varie esibizioni live tra tv e radio, il 24 gennaio 2011 è uscito il secondo singolo "Post Break-Up Sex". L'uscita del primo album, inizialmente prevista per il 21 marzo, è stata anticipata di una settimana a causa della concomitante uscita di Angles, il quarto album degli Strokes.

Il 4 settembre 2012 è stato pubblicato il secondo album Come of Age.



Con loro sul palco di AMA Music Festival 18 anche i BUD SPENCER BLUES EXPLOSION!



