Ama Music Festival - musica per salvare il pianeta

A Bassano questo fine settimana Sea Shepherd Global (un’organizzazione internazionale senza fini di lucro la cui missione é quella di fermare la distruzione dell’habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero al fine di conservare e proteggere l’ecosistema e le differenti specie) e AMA Music Festival hanno organizzato Music for the Oceans una 2 giorni di musica, panel, dibattiti e appuntamenti sulle tematiche legate all’ecologia, all’ambiente e ai cambiamenti climatici.

TANTISSIMA MUSICA:

Ospite d'eccezione Albero Ferrari dei Verdena Venerdì e dj set concerti di jazz, classica e per scatenarsi Anima Caribe e Herman Medrano,



PROGRAMMA 𝗠𝗨𝗦𝗜𝗖 𝗙𝗢𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝗢𝗖𝗘𝗔𝗡𝗦

𝗩𝗘𝗡𝗘𝗥𝗗𝗜' 𝟯𝟭 𝗠𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢

• 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗘𝘇𝘇𝗲𝗹𝗶𝗻𝗶 (Ore 19.00-01:00)

𝑃𝑖𝑎𝑧𝑧𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜 𝐸𝑧𝑧𝑒𝑙𝑖𝑛𝑖 - 𝐵𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑟𝑎𝑝𝑝𝑎

Dj set by VINILE

Live Edwig + Valente Music + The DI MAGGIO CONNECTION + The Vindicators + Alberto Ferrari [Verdena]

Dj set Alessandro Villari & Diego Ritz

𝗦𝗔𝗕𝗔𝗧𝗢 𝟭 𝗚𝗜𝗨𝗚𝗡𝗢

• 𝗣𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗔𝗹𝗽𝗶𝗻𝗶 (Ore 14.30-16:30)

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑉𝑒𝑐𝑐ℎ𝑖𝑜 1 - 𝐵𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑟𝑎𝑝𝑝𝑎

Pulizia del Fiume Brenta a cura dei Sommozzatori Bassano

• 𝗦𝗮𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶 𝗣𝗮𝗹𝗮𝘇𝘇𝗼 𝗦𝘁𝘂𝗿𝗺 (Ore 17.00-18:30)

𝑉𝑖𝑎 𝑆𝑐ℎ𝑖𝑎𝑣𝑜𝑛𝑒𝑡𝑡𝑖 6 - 𝐵𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑟𝑎𝑝𝑝𝑎

“Il mare inizia da qui”

ANDREA MORELLO - Presidente Sea Shepherd Italia Onlus

GEERT VONS - Direttore Artistico Sea Shepherd Global

• 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗕𝗲𝗹𝘃𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗮𝗹𝗮𝘇𝘇𝗼 𝗦𝘁𝘂𝗿𝗺 (Ore 18.30-19:30)

𝑉𝑖𝑎 𝑆𝑐ℎ𝑖𝑎𝑣𝑜𝑛𝑒𝑡𝑡𝑖 6 - 𝐵𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑟𝑎𝑝𝑝𝑎

Concerto Violoncello Stradivari del

direttore d’orchestra Roberto Soldatini

Esibizione dell’artista Enrico Minato

𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗜𝗖𝗔 𝟮 𝗚𝗜𝗨𝗚𝗡𝗢

• 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗥𝗮𝗴𝗮𝘇𝘇𝗶 𝗱𝗲𝗹 ‘𝟵𝟵 (Ore 14.00 in poi)

𝑉𝑖𝑎 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑎 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎 - 𝐵𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑟𝑎𝑝𝑝𝑎

𝑳𝒊𝒗𝒆

Joe Shamano

Denny Gazzola

Benedetta

Anima Caribe OFFICIAL

Overlaps

Aerostation

MAD FELLAZ

GLINCOLTI

Herman Medrano

Ren & The Magicans feat. Tolo Marton

Folkabbestia

PINO SCOTTO

Universal Sex Arena

REZOPHONIC

Dj Aladyn

𝑫𝒋 𝒔𝒆𝒕:

VINILE / White Noise Collective

Tonidigei aka The Toninos

MUSIC FOR THE OCEANS OFFICIAL AFTERPARTY

2 Giugno Dj Aladyn

Dj Aladyn inizia il suo percorso artistico nel 1990 avvicinandosi all’arte dello scratch. Vince nel 1995 il suo primo trofeo nazionale Dj Trip; nel 1997 con Dj Myke fonda Men In Skratch e nello stesso anno inizia la sua avventura radiofonica a Radio Station One con Marco Mazzoli e Andrea Montamix. Nel 1999 collabora con Jovanotti nel “Capo Horn Tour” e nel “Bass To The Bones” tour con Saturnino. Nel 2000/2001 con i Men In Skratch vince 2 volte il titolo italiano Dmc Team partecipando alle finali mondiali a Londra "Dmc Technics World Dj Champion".Nel 2002 entra nella squadra di Radio DeeJay, storica emittente nazionale, affiancando Alessio Bertallot nel programma “B-Side” e Nikki con “Tropical Pizza”. Nel 2005 sempre con Dj Myke apre le date del tour italiano dei Prodigy, poco dopo entra a far parte del progetto Rezophonic fondato da Mario Riso. Nel 2012 arriva il primo disco solista intitolato “Fili Invisibili” pubblicato da Metatron. E’ in tutto e per tutto il lavoro di un artista a 360 gradi: a partire dalle diverse influenze che esprime e fino ad arrivare alla lunghissima lista di collaborazioni tra cui Saturnino, Remo Anzovino, Rancore, Dargen D'Amico, Pino Scotto, Calibro 35 e moltissimi altri. Infine la nuova creatura di Dj Aladyn si chiama “SelectaVision”, un nuovo live innovativo, d'impatto, che fonde mille generi musicali e mondi visivi di ieri e di oggi per trasformarsi in un' esperienza audiovisiva senza pari.

Parco Ragazzi del '99 - Bassano del Grappa

Il festival sarà completamente ad impatto zero e verrà utilizzata la carta il più possibile ed eventuali compostabili.

- 𝙄𝙣𝙜𝙧𝙚𝙨𝙨𝙤 𝙜𝙧𝙖𝙩𝙪𝙞𝙩𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙤𝙛𝙛𝙚𝙧𝙩𝙖 𝙡𝙞𝙗𝙚𝙧𝙖 -