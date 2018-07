Alvaro Soler al Marostica Summer Festival

Una nuova stella brilla nel cartellone di Marostica Summer Festival. Alvaro Soler, lo spagnolo più amato in Italia, sarà in Piazza degli Scacchi il 18 luglio. È il nuovo traguardo di Due Punti Eventi che, in collaborazione con la Città di Marostica, firma uno dei festival più attesi dell’estate, inaugurato da due eventi internazionali, i concerti di Simple Minds (5 luglio) e Ringo Starr (9 luglio), seguiti da Gianni Morandi (12 luglio), Riki (13 luglio), Fabrizio Moro (16 luglio) e il musical “Grease” (21 luglio).

Compositore, musicista e cantante, Alvaro Soler ha sorpreso tutti con l’annuncio sui social del nuovo singolo “La Cintura”, post che è arrivato dopo settimane di foto e video di lui e dei suoi musicisti impegnati in studio di registrazione. “La Cintura” arriva dopo l’enorme successo ottenuto da Alvaro in Italia e all’estero. Spagnolo di Barcellona ma tedesco di padre e casa a Berlino, l’abbiamo conosciuto grazie al successo ottenuto dal disco di debutto “Eterno agosto”, album certificato Platino che è rimasto nella classifica italiana degli album più venduti per 53 settimane consecutive e che conteneva i singoli “El mismo sol” (6 dischi di Platino e la vittoria al Coca Cola Summer Festival 2015), “Sofia” (7 dischi di Platino, vittoria di tappa al Coca Cola Summer Festival 2016) e “Libre” (Platino). Nell’album anche la collaborazione con Max Gazzè in “Sonrio (La vita com’è)” e la versione inglese de “El mismo sol” (Under the same sun) che ha visto Alvaro duettare con la superstar latina Jennifer Lopez.

Prima di prendersi una pausa dalle scene e dedicarsi al nuovo disco, Soler aveva salutato il pubblico con il brano inedito “Yo Contigo, Tú Conmigo” cantato insieme alla band sudamericana Morat per la colonna sonora del film Cattivissimo Me 3 e certificato Platino in Italia. A soli 27 anni Alvaro Soler può vantare 36 dischi d’Oro e di Platino in tutto il mondo e 200 milioni di stream a cui si aggiungono le visualizzazioni su YouTube e Vevo dove i suoi video hanno collezionato oltre 600 milioni di views.

Marostica Summer Festival, in programma dal 5 al 21 luglio, è organizzato da Due Punti Eventi, con la direzione artistica di Valerio Simonato, in collaborazione con la Città di Marostica e con il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza e con il supporto di Associazione Pro Marostica e Confcommercio-Marostica. Il festival è sostenuto da Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, Targa System, Autogemelli, Unicomm e Vicentinox. Marostica Summer Festival sostiene Woman For Freedom donando un quantitativo di biglietti per gli spettacoli a sostegno dell’attività dell’associazione.

Inizio concerto ore 21.30

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11 di giovedì 29 marzo.

Biglietti:

Posto unico in piedi: 26 € + diritti di prevendita

Tribuna numerata: 36 € + diritti di prevendita

Per maggiori informazioni:

www.marosticasummerfestival.it

Due Punti Eventi - via Marco Corner 19/21 – Thiene (VI)