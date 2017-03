"Alte Rejects 4": live "Nana", "Rauchers" e "Eco Paroleveloci" a "La Mesa"

Venerdì 24 marzo alle ore 21 il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonrado da Vinci 50 pesenta l'evento "Alte Rejects Volume 4" con i concerti live dei gruppi "Nana" (one girl band con canzoni in acustico), "Rauchers" e gli "Eco Paroleveloci". After show con dj set fino all'alba. La serata "Alte Reject" sarà a scopo benefico con parte del ricavato a sostenere la lotta anticarceraria sul territorio. Ingresso riservato ai soci Arci.

ELENCO CONCERTI