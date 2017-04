Aldo Tagliapietra, Alberto Radius e Bruno Conte al Teatro Astra di Schio

Sabato 13 maggio alle 21 si terrà il concerto con Aldo Tagliapietra, Alberto Radius e Bruno Conte per la prima volta sullo stesso palco tutti insieme al Teatro Astra di Schio in via Battaglion Val Leogra 45. I tre artisti si esibiranno in un live speciale di oltre due ore. Aldo Tagliapietra (fondatore de Le Orme), Alberto Radius (leader della Formula 3 e chitarrista principe di Lucio Battisti) e il cantante Bruno Conte faranno rivivere i successi di Lucio Battisti insieme alle canzoni firmate Tagliapietra, portate al successo da Le Orme negli anni '70, all’insegna della grande musica italiana d’autore. Insieme a loro un eccezionale team di musicisti di altissimo livello: al basso Nico Ceron, voce e cori Barbara Belloni, alla chitarra elettrica Alcide Ronzane, tastiere Andrea De Nardi e alla batteria Manuel Smaniotto. L'evento è organizzato da "Schio Life".

PREVENDITE: 20 euro Platea e Gallerie con posti numerati su www.schiolife.com/prenotazione-posto_lit_68_262.asp?id_concerto=55

(consegna in busta nominativa la sera del concerto, scontato il diritto di prevendita, assegnazione immediata del posto cronologica del sistema secondo giorno e orario d'acquisto, posti vicini numerati)

PREVENDITE CIRCUITI ON LINE: 22.40 euro intero - 16.80 euro ridotto Platea e Galleria con posti numerati su www.vivaticket.it/index.php?nvpg[sell]&cmd=tabellaPrezzi&pcode=6147611&tcode=tl013698

INFORMAZIONI: info@shiolife.com

