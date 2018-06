Ajde Zora e le notti gitane - serata di musica al Terzo Ponte di Bassano

Una carovana musicale per esplorare i Balcani, attraverso danze frenetiche e ballate struggenti delle popolazioni gitane che da secoli vi dimorano.

Il progetto “Ajde Zora” sorge dall’incontro di quattro musicisti con la cantante serba Milica Polignano. Con lei nasce l’idea di estendere il repertorio tradizionale balcanico affiancandovi movimentati e malinconici pezzi della tradizione rom dell’est Europa.

Il gruppo ri-arrangia così musiche tradizionali in cui l’energia e la passionalità della musica popolare si sprigiona tra frenetiche danze e struggenti ballate, raccontando storie fuori dal tempo che testimoniano la realtà di popoli dal passato travagliato.

L’esperienza degli strumentisti si è consolidata in questi anni portando la musica balcanica in piazze, teatri, locali e festival. Da menzionare la loro partecipazione a festival internazionali come Gitannekesfoor 2014 in Belgio, GhanaFest a Malta, Suoni di Marca a Treviso, SUQ Festival a Genova, Adriatico Mediterraneo ad Ancona, Ghironda e Mediterraneo Insieme in Puglia, Santa Sofia festival, Tolfarte e Fasti Verolani nel Lazio, Mercantia in Toscana, Mandstock a Trento e Sherwood a Padova e Venezia. Hanno avuto il piacere di collaborare con Erhan Veliov, trombettista della leggendaria Original Kocani Orkestar di Naat Veliov

