"Ahh! Befana Party": Damien Mc Fly all'Autostop di Bolzano Vicentino

Giovedì 5 gennaio 2017 alle 22 il locale "L'Autostop" di Bolzano Vicentino in via Gorizia (Strada Statale 53 - vicino stazione di servizio Beyfin) presenta "Ahh! Befana Barty" con il concerto live di Damien Mc Fly e la sua band come special guest della serata. Damiano Ferrari, in arte "Damien Mc Fly", è un eclettico musicista di Padova, che ha costruito il suo sound ri-arrangiando in chiave folk-pop i successi contemporanei della scena pop. Queste cover l’hanno portato a decidere di incidere e pubblicare 4 “Cover Collection”, realizzando per i brani più significativi alcuni videoclip auto-prodotti. Il suo canale Youtube conta oggi oltre 20 mila iscritti per un totale di oltre 4 milioni di visite. In 3 anni di attività Damien ha collezionato oltre 400 concerti, sparsi sul territorio nazionale. Ha ottenuto un ottimo riscontro anche all’estero: il suo tour lo ha portato dapprima negli Stati Uniti (a Nashville, Indianapolis e Chicago) e in Europa (capitali di Francia, Belgio, Olanda, Germania, Spagna, Irlanda e Regno Unito). A seguire dj set by Manuel Dee e Christian Fainotz. Alle ore 3 bomboloni gratis by Super Marco Pettenuzzo "mani di velluto". Disponibile un bus navetta dai parcheggi di "Berton Magazzini" per evitare di lasciare la macchina in strada. Ingresso gratuito. Infoline: 334.3982744. Partner: Redubull - Heineken.

