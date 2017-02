Afro Reggae Night: "Cafe Touba" al CS Bocciodromo di Vicenza

Venerdì 17 febbraio dalle 22 alle 1 il CS Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza in via Alessandro Rossi 198 presenta l'evento "Afro Reggae Night" con il concerto live del gruppo "Cafè Touba". Ingresso a 5 euro.



Note bografiche su "Café Touba": è un progetto musicale multietnico, in cui si fondono linguaggi e sapori differenti. Nato da un'idea del percussionista e didatta Filippo Maria Dalla Valle, con la collaborazione del collega Marco Catinaccio, il gruppo unisce artisti africani, italiani e brasiliani. La radice afro si mescola così a reggae, samba, funk, jazz e dub per dare vita ad un sound nuovo e profondo. Come nel vero café touba senegalese, bevanda tradizionale curativa e rituale, gli ingredienti miscelati creano sorsi saporiti, energizzanti, piccanti.. Così sul palco il marchio forte dei tamburi si mescola ai colori di cora, chitarra e hammond, oltre all'immancabile base di basso e batteria, per dare vita ad un intreccio melodico e ritmico di impatto immediato. La voce di Café Touba è vera e mistica, l'ensemble è dinamico: sound brasiliano da ballo scatenato, reggae roots ipnotico, ballate afro dolcissime, performance di percussioni tra il pubblico. Nell'autunno 2012 il gruppo ha realizzato il suo primo lavoro discografico "More Azucar", registrato tra il Senegal e l'Italia. Nel 2013 e nel 2014 il gruppo effettua un tour in Italia ed in Europa, esibendosi in manifestazioni di rilievo come il Rototom Sunsplah di Benicassim (Spagna), il Karneval Der Kulturen di Berlino (Germania), oltre che in vari festival nazionali tra cui il Vicenza Jazz, So Far So Good, Back To Africa, Percfest, Kalafrica, e molti altri.

