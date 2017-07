"Africa Unite": chiusura reggae al "Jamrock Festival" a Vicenza

ESTATE 2017: TUTTE LE FESTE ROCK E LE RASSEGNE MUSICALI A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 23 luglio alle 21 il "Jamrock Festival 2017" al Park Farini di Vicenza si chiuderà con il concerto della band "Africa Unite", da oltre 30 anni il gruppo più rappresentativo del panorama reggae italiano. Con 16 album all'attivo e oltre 2000 date live in Italia e in Europa, la band capitanata da Bunna e Madaski presenterà il suo ultimo lavoro "Il Punto di Partenza", un disco interamente autoprodotto. Per l'occasione suonerà anche il gruppo "The Young Tree". Ingresso a 1 euro dopo le 20.

AFRICA UNITE. Sono un gruppo musicale raggae-rocksteady-dub nato a Pinerolo (TO) nel 1981 ed è considerata la prima band del panorama reggae italiano. Il nome deriva dall'omonima canzone di Bob Marley, a cui si sono sempre direttamente ispirati. Gli Africa Unite nascono con il nome iniziale di "Africa United" da un'idea di Bunna e Madaski, due musicisti di Pinerolo, a cui si uniscono subito Ciro Cirri al basso acustico e Ras Cas alla batteria. Nel 1988 arriva anche Papa Nico, batterista punk. Membri attuali: Bunna (voce, chitarra) - Madaski (sintetizzatori, campionatore, voce) - Gabriele Peradotto (sassofono dal 2009) - Stefano Colosimo "Piri" (tromba dal 2009) - Marco Catania "Pakko" (basso dal 2015) - Ale Soresini (batteria dal 2010) - Paparella Nicola "Papa Nico" (percussioni dal 1988) - Marco Gentile "Benz"(chitarra).

THE YOUNG TREE. e' una giovane band della scena musicale reggae, nata nel 2015 a Udine dall’unione di due progetti: i Rebel Bricks, gruppo friulano formato da Eugenio, Niccolò, Giordano e Flavio e il progetto solista di Maurizio, in arte Maury Lion con un nucleo formato di 6 musicisti, nel quale il sound in levare è caratterizzato dalla spinta verso la ricerca sonora unito alla scelta delle forti tematiche contenute nei testi. Hanno già al loro attivo la partecipazione a diversi festival e concerti tra cui “Raggapiave” di Conegliano (TV, 2015), ”Home Festival” di Treviso (2015), “Centro Sociale Rivolta” di Marghera (VE, 2015), “One Love Festival” di Latisana (UD, 2016) per l’apertura dei concerti di Lion D e Chronixx, e degli Africa Unite a Majano (UD, 2016). “Seed” è il loro primo lavoro discografico, in uscita in autunno 2016, in cui sono presenti collaborazioni con Bunna, leader degli Africa Unite, Paolo Narduzzo (Universal Sex Arena) e la cantante francese Sista Val. Membri della formazione: Maurizio Pellegrina (voce principale) - Flavio Passon (tastiere) - Giordano Sala (chitarra) -

Leonardo Duranti (chitarra) - Eugenio Dreas (basso) - Niccolò Cerno (batteria).

JAM FOOD & TRUCK. Per tutta la manifestazione saranno presenti 10 food truck con il migliore cibo di strada per il "Jam Food". Ingresso a 1 euro dopo le 20.

INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI: info@jamrockfestival.it - www.jamrockfestival.it - www.facebook.com/Jamrock-Festival-228186237373732/.

(nella foto in lato la band "Africa Unite")

