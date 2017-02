"Acoustic Sunday": il cantante-pittore Steve Folk dalla Gran Bretagna al "Groove"

Domenica 19 febbraio alle 19.30 il locale "Groove" a Lugo di Vicenza in via Martiri della Libertà 8 presenta l'evento musicale "Acoustic Sunday" con il concerto live acustico di Steve Folk direttamente dalla Gran Bretagna. Il cantante e compositore inglese è anche pittore, che passa un sacco di tempo in giro per l'Europa a dipingere tra un concerto e l'altro. Steve è fortemente influenzato dal mondo che lo circonda e in particolare la sua esperienza personale di unico, che ha con il fiume dalla sua casa galleggiante, un "canalboat" tradizionale. Paragonato a perfromer come Ralph McTell, Neil Young, Paul Simon e Donovan, l'amore di Steve della lingua inglese e il suo insaziabile desiderio di scrivere canzoni personali ancora accessibili è quello che fa di lui un cantautore veramente unico. Previsto un ampio buffet a partire dalle 19 con alternative vegane e vegetariane insieme all'aperitivo oltre al menù con bruschette e focacce. Ingresso libero.

