"Acoustic Nights" con Phill Reynolds - Anfiteatro Toaldi Capra di Schio

Due imperdibili serate dedicate alla musica in acustico, siete attesi per gustarvi lo spettacolo all'interno della splendida cornice di Palazzo Toaldi Capra



______________

MERCOLEDI' 6 GIUGNO - Phill Reynolds

Phill Reynolds, all'anagrafe Silva Cantele, è un odierno cantastorie nato sui colli Vicentini. Dal 2011 si esibisce sui palchi europei e statunitensi portando la sua voce di deserto a narrare storie d'amore e di rabbia, di luci ed ombre; i suoi live, supportati da grancassa e cembalo in pieno stile one man band, sono ricche esperienze emotive, dove le armonie -come in volo- si librano e cadono in picchiata sulle ali di una raffinata tecnica fingerstyle.



MERCOLEDI' 13 GIUGNO - Lo Strano Frutto

Lo Strano Frutto è il progetto solista di Enrico Cappozzo (Teno) ex Muleta e iMelt.

L’immediatezza è l’esigenza che sta alla base di questo approccio musicale che si concentra sulla musica come tramite per parlare della vita, delle difficoltà e dei sogni di uomo come tanti.

Figlio della scena underground degli anni ‘90, Enrico Cappozzo riesce ad emozionare per l’onestà dei suoi testi e della sua storia.



______________

La manifestazione, inserita all'interno del calendario Sbandi 2018, è possibile grazie al patrocinio del Comune di Schio ed il sostegno di Informagiovani Schio.

Apertura cancelli ore 18.30 con warm up musicale di sola musica in vinile.

Durante la serata sarà attivo un chiosco con bevande analcoliche, birra e spritz.



INIZIO CONCERTI ORE 21.00

INGRESSO LIBERO