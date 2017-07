Ace degli "Skunk Anansie" ad Arzignano: serata-evento con "The Ace Guitar Academy"

CALENDARIO DELLE FESTE ROCK ESTIVE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato al Parco di Villa Brusarosco ad Arzignano il talentuoso chitarrista inglese degli Skunk Anansie sarà protagonista di un live d’eccezione. Oltre al concerto anche un workshop con gli studenti della ACE GUITAR ACADEMY delle scuole AltraMusica (Montecchio Maggiore) e Be On Stage Factory (Pd) e un concerto venerdì a Lendinara (Ro).

Ace, il fondatore e chitarrista degli Skunk Anansie, sarà in Italia per due concerti all’insegna del rock con gli allievi della ACE GUITAR ACADEMY ITALIA il 14 e il 15 luglio 2017.

Una due giorni intensa per il chitarrista inglese che, oltre ad esibirsi dal vivo in due concerti insieme ai tutor e agli allievi dell’Academy, passerà l’intera giornata di sabato 15 luglio con agli studenti per confrontarsi con loro sul mondo della musica, sulla didattica chitarristica, sull’effettistica e sulla produzione musicale.

Un’occasione unica per i ragazzi di frequentare un workshop di livello internazionale, oltre all’emozione di salire sul palco insieme ad uno dei protagonisti della scena rock mondiale.

Programma delle due serate:

Si parte venerdì 14 luglio al Rattaduck di Lendinara (Rovigo). Il concerto inizierà alle 21.30 e saliranno sul palco insieme ad Ace Skunk Anansie i docenti della The Ace Guitar Academy: Laura Albiero (Vocals), Elisa Monetti (Vocals), Carlo Sturati (Vocals), Benny Refosco (Vocals), Anastasia Tadiello (Vocals), Luca Pellizzaro (Bass), Francesco Tesca (Drums) ,Emilio Bottazzi (Guitars).

Sabato 15 luglio invece appuntamento al Parco della Villa Brusarosco ad Arzignano (Vicenza) a partire dalle 20.30 per un concerto tributo con 25 tra i più famosi brani degli Skunk Anansie.

Sul palco insieme ad Ace anche gli allievi delle The Ace Guitar Academy provenienti dalle più rinomate scuole di musica del Nord Italia, quali AltraMusica Scuola di Musica (Montecchio Maggiore), Be on stage Factory (Padova).

The Ace Guitar Academy in Veneto. I concerti e il workshop sono organizzati da AltraMusica scuola di Musica in collaborazione con Be On Stage Factory. Due le sedi ufficiali della The Ace Guitar Academy in Veneto: Be On Stage Factory a Padova (sede unica per la provincia di Padova, Venezia e Rovigo) e AltraMusica scuola di Musica a Montecchio Maggiore (Vicenza).

ELENCO CONCERTI