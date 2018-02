"Abba The Story" di Adba Show al Super di Valdagno

Come un viaggio nel mondo della musica, come tornare indietro di trenta - quaranta anni sulle note di Dancing Queen, Mama Mia, Gimme Gimme Gimme e tanti altri successi che hanno fatto degli Abba una delle pietre miliari della musica internazionale, gli AdbAShow, salgono sul palco e coinvolgono il pubblico in uno spettacolo unico di coreografie, costumi e musica.

Il gruppo AdbaShow nasce dall'idea del produttore Alberto Bertapelle di mettere in scena uno spettacolo musicale dove il pubblico possa sentire un bel concerto di musica dal vivo, ma possa anche nel contempo godere di una parte visiva indispensabile nel mondo d'oggi dove tutto è basato sull'immagine. E gli Abba e la loro musica si prestavano più di ogni altro per la realizzazione dell'idea

Gli spettacoli che continuano a girare per tutto il paese, sono dei veri e propri pezzi di storia: grazie alla dedizione e alla cura con cui il gruppo italiano ha studiato e carpito ogni minimo segreto degli illustri predecessori, ogni concerto riesce a far rivivere intensamente le emozioni di un tempo, ricreando quell'atmosfera dance degli anni 70 e 80 che solo gli Abba sono stati in grado di fare.

Questo 2017 è un anno molto importante perché gli AdbaShow che dopo 10 anni di attività si ripropongono con Deborah Conforti nei panni di Agnetha, Federica Basile nei panni di Frida, Alessandro Viola al piano, Giulio Mior alla chitarra, Cristian Colusso alla batteria e Andrea Ghion al basso.