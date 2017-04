"A Head Full Of Dreams": tributo ai Coldplay by "Liveplay" alla Birreria Trenti

Venerdì 7 aprile alle 22 la Birreria Trenti di Pove del Grappa in via Europa 6 presenta il concerto live del gruppo "Liveplay" per il tributo musicale ai Coldplay. Il complesso suona le canzoni della celebre band britannica, riproducendo fedelmente le scenografie ed atmosfere per uno show coinvolgente. Ingresso libero. Infoline: 0424.80392.

LIVEPLAY: nascono a fine 2013 con l'intento di dar vita a un tributo simile in ogni aspetto ai Coldplay. Gli elementi distintivi della band britannica, considerata la numero uno al mondo, sono la grande versatilità nei generi musicali e la capacità di coinvolgere scenograficamente ed emotivamente il pubblico, che sono diventate anche il punto di forza dei Liveplay. L'assoluta fedeltà alle sonorità e ai ruoli originali, la grande versatilità dei membri della band (tutti polistrumentisti), le videoproiezioni a tempo di musica, l'abbigliamento e le scenografie fedeli, il repertorio sempre aggiornato all'ultima hit e le continue novità originali presentate sul palco sono gli ingredienti fondamentali per uno spettacolo unico e travolgente, in grado di conquistare in breve tempo grandi consensi di pubblico. Tourneè all'estero in rappresentanza dei Coldplay, vittoria del concorso CoverStar 2015 come miglior cover band del Veneto, diretta su Radio Padova, partecipazione a programmi televisivi, concerto all'EXPO di Milano in diretta streaming, prima tribute al mondo ad interpretare il nuovo "A Head Full Of Dreams Tour", sono solo alcuni dei traguardi raggiunti in breve tempo dai Liveplay. La band, seguita regolarmente da uno staff tecnico qualificato (Nicola Vaccari, Riccardo Altafini, Marco Vangelista), è formata da: Enrico Coin (voce, chitarra acustica, pianoforte) nei panni di Chris Martin;

Filippo Coin (chitarra solista, cori, tastiere) nei panni di Jonny Buckland; Angelo Barbierato (basso, cori, tastiere) nei panni di Guy Berryman;

Daniele Marcon (batteria, percussioni, chitarra acustica, cori) nei panni di Will Champion.

ELENCO CONCERTI

Gallery