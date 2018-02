A Hawk and a Hacksaw al CSC di San Vito di Leguzzano

Hawk and a Hacksaw (unica data nella penisola italiana)

Jeremy Barnes – grancassa, piatti, fisarmonica, voce / Heather Trost – violino, xilofono, tastiera, voce

...un mix di elegiaco folk balcanico, scatenate danze magiare, orchestrine mariachi arse dal sole e seducenti arie mediorientali. Un sound che impasta sabbia del deserto messicano e polvere dei Balcani, profumi mediterranei e spezie mediorientali.

Tornano in Italia, dopo un'assenza di 5 anni A Hawk and A Hacksaw, ovvero Jeremy Barnes (anche batterista dei Neutral Milk Hotel) ed Heather Trost per presentare il nuovo disco "Forest Bathing" in uscita ad aprile.