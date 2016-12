"A Cuor Contento": Giovanni Lindo Ferretti al "Totem Gallery" di Vicenza

Venerdì 3 febbraio 2017 alle 21.30 il locale "Totem Gallery" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 presenterà il concerto live "A Cuor Contento" del cantante Giovanni Lindo Ferretti. Il cantautore di Cerreto Alpi di Ventasso (Reggio Emilia), considerato uno dei padri del punk italiano, torna a raccontarsi esclusivamente con le canzoni (punk rock, new wave, folk, elettronica) del suo repertorio solista e quelle dei CCCP Fedeli alla Linea e C.S.I.(Consorzio Suonatori Indipendenti) attraverso una nuova scaletta, che comprende anche qualche brano tratto da “Saga, il Canto dei Canti”, ultimo album pubblicato da "Sony Music". Sul palco con lui, come nei tour precedenti, due fedeli compagni di viaggio: Ezio Bonicelli e Luca A. Rossi, entrambi componenti degli "Ustmamò", per assicurare alle canzoni una nuova e fedele veste elettrica. "A Cuor Contento" è anche un album, registrato durante il tour 2011, disponibile su cd, vinile e digitale. Aftershow by Bufa doc dj from "Surfin Bird". Biglietti: 18 euro in prevendita. Infoline: Buffa 339.1944481 - Massimiliano Trevisan 346.4065500 - Nightbreeze 339.4155624.

