In concomitanza con il cinquantesimo dalla pubblicazione del mitico White Album dei Beatles, il 25 agosto a Dueville, si svolgerà l’undicesima edizione del Beatlefest, una serata estiva speciale all’insegna della musica dei “fab four.” In un giardino spettacolare e “magico”, la rassegna estiva culturale di Dedalofurioso denominata “Busnelli Giardino Magico”, ospiterà, a partire dalle 20.30, alcune delle più interessanti tribute band dei Beatles.

Si alterneranno infatti sul palco all'aperto di via Rossi, 37 i Fourback (formazione capitanata da Luca Bonini 'Boskovic', direttore artistico della Beatlefest); i The Beat all ; e i The 4Fabs.

L'ingresso è di 8 euro compresa una consumazione, fino ai 14 anni la partecipazione è gratuita; durante tutta la durata della manifestazione sarà attivo il chiosco bar con bibite, birre, gelati e sarà possibile gustare la pizza artigianale de “Le pizze di Giada” che sarà presente nel cortile del Giardino Magico con un camioncino attrezzato per sfornare al momento delle ottime pizze.

Informazioni sulle band:

The Beat all

I nostri nomi : Sergio, Mattia, Mark, Marco. Insieme da sempre condividendo con voi la musica più bella di tutti i tempi... quella dei Beatles. La nostra storia parla di un amore che non finirà mai... nemmeno il tempo con i suoi periodi riuscirà a fermare e/o ad invecchiare ciò che è destinato a non avere un età...” il rock’n’roll non morirà mai ” traduceva nelle sue ballate Neil Young forse perché consapevole del carisma che questo emanava sulle folle. Cerchiamo di trasmettere ciò che la loro musica ci ha lasciato...note che regalano gioia e buon umore senza sfociare nel banale... Abbiamo più di dieci anni di esperienza e conoscenza del settore, abbiamo girato paesi e regioni solo per cantarvi le loro canzoni...Se oggi siamo ancora qui è perché riusciamo ancora a trasmettervi qualcosa. Link: http://thebeatall.com/ Chitarra ritmica e Voce: Mattia Mattiello Basso elettrico voce: Sergio Melis Chitarra solista voce: Marco Salzillo Batteria acustica: Mark Marino

FOURBACK

Conosciuta Lennon/McCartney tribute band con oltre vent’anni di rodata attività live. Le caratteristiche che differenziano i FOURBACK dalle tradizionali Beatles bands sono la ricerca di interpretazione e sound in chiave rock delle hits del quartetto di Liverpool dal periodo di Amburgo e nella Beatles-mania, senza dimenticare le carriere solistiche di John Lennon con la Plastic Ono Band e di Paul McCartney con i Wings. Le loro cover sono distribuite presso i migliori digital stores come ad esempio iTunes, Napster, Amazon, Nokia Music store. I loro concerti hanno toccato tutto il nord Italia, uno tra tutti, hanno suonato presso prestigioso teatro Ariston di San Remo ! Link: www.fourback.it Chitarra ritmica e Voce: Boskovic Bonini Luca Basso elettrico: Brunello Davide Chitarra solista: Frankie Mantovan Batteria acustica: Castegnaro Nicola

4 FAbs

Nati nel 2006 a Verona hanno portato i successi dei Beatles in centinaia di Piazze e Locali in Italia e all’estero. Hanno fatto ballare il pubblico al mitico Cavern di Liverpool, hanno avuto l’onore di registrare agli Abbey Road Studios di Londra. Lo stile e la passione sono i loro marchi di fabbrica: i pezzi sono eseguiti nelle tonalità originali, l’abbigliamento vintage inglese è curato nei particolari come la strumentazione utilizzata. L’atmosfera che creano è unica e riporta la magia degli anni sessanta del suono analogico Rock on ! Link: https://it-it.facebook.com/pg/the4fabs/about/?ref=page_internal Membri : Ranieri Poli, Franz Sprea, Fabrizio Malvezzi