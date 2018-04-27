90 Time - Schio City Jungle Festival alla Fabbrica Alta di Schio

- Dove
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Quando
- Dal 27/04/2018 al 27/04/2018 solo oggi
- dalle ore 19:00 alle ore 1:00
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Prezzo
- Gratis
- Altre Informazioni
SCHIO CITY JUNGLE FESTIVAL
Presso il Parco della Fabbrica Alta di Schio
Sarà una serata all'insegna della grande musica, dei brani indimenticabili da cantare e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio magico.
GREEN DAY BASKET CASE // CORONA THE RHYTHM OF THE NIGHT // SNAP RHYTHM IS A DANCER // ICE MC THINK ABOUT THE WAY //LA BOUCHE SWEET DREAMS // SPIN DOCTORS TWO PRINCES // DATURA YERBA DEL DIABLO // ALEXIA THE SUMMER IS CRAZY// HADDAWAY WHAT IS LOVE // EIFFEL 65 BLUE // GIGI D’AGOSTINO L' AMOUR TOUJOURS // VENGABOYS BOOM, BOOM, BOOM, BOOM!!
// THE SOUNDLOVERS SURRENDER // AQUA BARBIE GIRL // 883 HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO // THE PRODIGY FIRESTARTER // LUNAPOP 50 SPECIAL // CAPTAIN HOLLYWOOD MORE AND MORE // MABEL BUM BUM // PREZIOSO & MARVIN TELL ME WHY // DA BLITZ LET ME BE // DR. ALBAN IT'S MY LIFE // KIM LUKAS LET IT BE THE NIGHT // ROBERT MILES CHILDREN // TAKE THAT BACK FOR GOOD // RED HOT CHILI PEPPERS CALIFORNICATION // BRITNEY SPEARS CRAZY // GUN'S N' ROSES KNOCKIN ON HEAVEN’S DOOR ACE OF BASE ALL THAT SHE WANTS // USURA OPEN YOUR MIND // SPICE GIRLS WANNABE // BACKSTREET BOYS I WANT IT THAT WAY // BLUR SONG 2 // R.E.M. LOSING MY RELIGION // NEJA RESTLESS // THE CHEMICAL BROTHERS HEY BOY HEY GIRL // MODO EINSZWEI POLIZEI // NIRVANA SMELLS LIKE TEEN SPIRIT
Per tutta la giornata:
STREET FOOD e BIRRE ARTIGIANALI
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Infoline:
Cico / 347 6545359
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