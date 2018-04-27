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90 Time - Schio City Jungle Festival alla Fabbrica Alta di Schio

Redazione

SCHIO CITY JUNGLE FESTIVAL
Presso il Parco della Fabbrica Alta di Schio
 

Sarà una serata all'insegna della grande musica, dei brani indimenticabili da cantare e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio magico.

GREEN DAY BASKET CASE // CORONA THE RHYTHM OF THE NIGHT // SNAP RHYTHM IS A DANCER // ICE MC THINK ABOUT THE WAY //LA BOUCHE SWEET DREAMS // SPIN DOCTORS TWO PRINCES // DATURA YERBA DEL DIABLO // ALEXIA THE SUMMER IS CRAZY// HADDAWAY WHAT IS LOVE // EIFFEL 65 BLUE // GIGI D’AGOSTINO L' AMOUR TOUJOURS // VENGABOYS BOOM, BOOM, BOOM, BOOM!! 
// THE SOUNDLOVERS SURRENDER // AQUA BARBIE GIRL // 883 HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO // THE PRODIGY FIRESTARTER // LUNAPOP 50 SPECIAL // CAPTAIN HOLLYWOOD MORE AND MORE // MABEL BUM BUM // PREZIOSO & MARVIN TELL ME WHY // DA BLITZ LET ME BE // DR. ALBAN IT'S MY LIFE // KIM LUKAS LET IT BE THE NIGHT // ROBERT MILES CHILDREN // TAKE THAT BACK FOR GOOD // RED HOT CHILI PEPPERS CALIFORNICATION // BRITNEY SPEARS CRAZY // GUN'S N' ROSES KNOCKIN ON HEAVEN’S DOOR ACE OF BASE ALL THAT SHE WANTS // USURA OPEN YOUR MIND // SPICE GIRLS WANNABE // BACKSTREET BOYS I WANT IT THAT WAY // BLUR SONG 2 // R.E.M. LOSING MY RELIGION // NEJA RESTLESS // THE CHEMICAL BROTHERS HEY BOY HEY GIRL // MODO EINSZWEI POLIZEI // NIRVANA SMELLS LIKE TEEN SPIRIT



Per tutta la giornata:

STREET FOOD e BIRRE ARTIGIANALI

___________________
Infoline:
 Cico / 347 6545359
 

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